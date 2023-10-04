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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Раді пропонують дозволити мобілізувати деяких пенсіонерів

військовий квиток, мобілізація
Фото: Depositphotos

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, покликаний за певних умов дозволити призивати на військову службу осіб, старших за 60 років.

Про це йдеться на сайті парламенту.

У документі пропонується підвищити військовий вік для простих солдатів з 60 років до 65, а для вищого військового керівництва – з 65 до 70 років.

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Водночас таких осіб мають намір призивати лише за певних умов:

  • висока професійна підготовка, досвід практичної роботи на посаді;
  • визнання ВЛК як придатних за станом здоров’я для проходження військової служби;
  • бажання служити у лавах ЗСУ.

Нардепи зазначили, що багато українців на початку повномасштабного вторгнення мобілізувалися у віці, близькому до граничного. При цьому деякі з них вже досягли цього віку і хочуть продовжувати службу.

Зазначено, що метою ухвалення законопроєкту є “усунення вікової дискримінації при бажанні проходження військової служби понад граничний вік”, а також необхідність залучення більшої кількості людей для захисту країни.

Раніше глава МВС Ігор Клименко заявив, що Україна шукає шляхи повернення та покарання чоловіків, які втекли від мобілізації за кордон за підробленими документами.

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У Раді пропонують дозволити мобілізувати деяких пенсіонерів

Верховна Рада, мобілізація, Пенсіонери
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