Україна почне виробництво зброї разом зі США: коли чекати на перші результати

Україна разом із США почне виготовляти системи протиповітряної оборони (ППО) на українській території.

Про це NV заявив керівник Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Він зауважив, що про це Київ та Вашингтон домовились під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського у США.

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– Під час нашого візиту до США ми отримали не тільки чергове запевнення про продовження фінансової і військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу, – зазначив Камишін.

За його словами, перші результати такого спільного виробництва будуть уже до кінця 2023 року.

– А інші складні системні речі – найближчими роками, — додав міністр.

На уточнювальне питання про виробництво інших типів техніки чи зброї Камишін не відповів.

Проте видання, посилаючись на власні джерела у вітчизняних оборонних компаніях, повідомляє, що буде й спільне виробництво снарядів, але промислові потужності розмістять у третій, сусідній до України країні. Ще один схожий проєкт реалізують щодо запчастин для військових вертольотів.

Фото: Telegram/Олександр Камишін

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