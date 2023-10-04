Зеленський скликає нараду з урядовцями після свого візиту на Харківщину
4 жовтня президент України Володимир Зеленський скличе окрему нараду з урядовцями.
Глава держави хоче з’ясувати, на якому етапі виконання доручень, які він давав напередодні під час візиту на Харківщину.
Зауважимо, що президент України працював у регіоні цілий день.
Володимир Зеленський відвідав бригади, які виконують бойові завдання на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
Крім того, провів низку важливих нарад з військовими, обласними СБУ та поліцією, а також заслухав доповідь командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Ключовими питаннями наради з усіма, хто в Харківській області відповідає за захист та підготовку до зими, були енергетика та відбудова.
Тепер глава держави хоче почути від урядовців детальний звіт щодо проєктів відновлення.
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