Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зеленський скликає нараду з урядовцями після свого візиту на Харківщину

Нарада Зеленського в Харківській області
Фото: Офіс президента

4 жовтня президент України Володимир Зеленський скличе окрему нараду з урядовцями.

Глава держави хоче з’ясувати, на якому етапі виконання доручень, які він давав напередодні під час візиту на Харківщину.

Зауважимо, що президент України працював у регіоні цілий день.

Зараз дивляться

Володимир Зеленський відвідав бригади, які виконують бойові завдання на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Крім того, провів низку важливих нарад з військовими, обласними СБУ та поліцією, а також заслухав доповідь командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Ключовими питаннями наради з усіма, хто в Харківській області відповідає за захист та підготовку до зими, були енергетика та відбудова.

Тепер глава держави хоче почути від урядовців детальний звіт щодо проєктів відновлення.

Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, Президент України, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
українські військові
Аварія автобуса у Венеції та атака дронів у РФ: головні події ночі та ранку 4 жовтня
Головне за ніч 4 жовтня
Харків допомагає тримати міцним увесь Cхід України – звернення Зеленського
Зеленський скликає нараду з урядовцями після свого візиту на Харківщину
Обговорили обстановку та потреби. Зеленський відвідав бійців на Купʼянсько-Лиманському напрямку
Володимир Зеленський
Врахують думку партнерів: Україна запускає роботу над Планом реформ до 2027 року
Денис Шмигаль, засідання уряду

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Військова допомога, відновлення та членство України в ЄС: що обговорили на зустрічі МЗС ЄС у Києві
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
Зеленський скликає нараду з урядовцями після свого візиту на Харківщину
Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Зеленський скликає нараду з урядовцями після свого візиту на Харківщину
Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Зеленський скликає нараду з урядовцями після свого візиту на Харківщину
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь