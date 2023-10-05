Байден про постачання ATACMS: Усе, про що просив Зеленський, ми опрацювали

Президент США Джо Байден заявив, що на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським “опрацював” усе, про що просила українська сторона.

Про це Байден повідомив під час брифінгу.

Його запитали, чи обіцяв він поставити Україні ракети ATACMS.

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– Я розмовляв із Зеленським, тож усе, про що він просив, ми опрацювали, – сказав глава США.

На тій самій зустрічі з журналістами Джо Байден анонсував велику промову щодо фінансової підтримки України з боку США.

Biden: “I have spoken with Zelensky and everything he’s asked for, we’ve worked out” pic.twitter.com/DXPrgZQSN7 — The Post Millennial (@TPostMillennial) October 4, 2023

Нагадаємо, Україна з 2022 року подала запит до Штатів на далекобійні ракети ATACMS, що мають радіус дії до 300 км.

Після зустрічі Байдена та Зеленського у вересні 2023 року американські видання писали, що глава Білого дому ухвалив рішення поставити Україні ракети ATACMS із касетними боєприпасами, але не став оголошувати про це публічно.

Крім того, в армії США раніше повідомляли, що готові поставити Україні ATACMS, щойно це схвалить Байден.

Сам Володимир Зеленський під час свого візиту до Штатів запевняв, що розв’язання питання про ракети ATACMS завершиться так само для України, як і питання з погодженням літаків F-16.

Джерело : White House

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