Байден про постачання ATACMS: Усе, про що просив Зеленський, ми опрацювали

Президент США Джо Байден заявив, що на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським “опрацював” усе, про що просила українська сторона.

Про це Байден повідомив під час брифінгу.

Його запитали, чи обіцяв він поставити Україні ракети ATACMS.

На тій самій зустрічі з журналістами Джо Байден анонсував велику промову щодо фінансової підтримки України з боку США.

Biden: “I have spoken with Zelensky and everything he’s asked for, we’ve worked out” pic.twitter.com/DXPrgZQSN7

— The Post Millennial (@TPostMillennial) October 4, 2023