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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Байден про постачання ATACMS: Усе, про що просив Зеленський, ми опрацювали

Байден про постачання ATACMS: Усе, про що просив Зеленський, ми опрацювали
Фото: Офіс президента

Президент США Джо Байден заявив, що на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським “опрацював” усе, про що просила українська сторона.

Про це Байден повідомив під час брифінгу.

Його запитали, чи обіцяв він поставити Україні ракети ATACMS.

Зараз дивляться

– Я розмовляв із Зеленським, тож усе, про що він просив, ми опрацювали, – сказав глава США.

На тій самій зустрічі з журналістами Джо Байден анонсував велику промову щодо фінансової підтримки України з боку США.

Нагадаємо, Україна з 2022 року подала запит до Штатів на далекобійні ракети ATACMS, що мають радіус дії до 300 км.

Після зустрічі Байдена та Зеленського у вересні 2023 року американські видання писали, що глава Білого дому ухвалив рішення поставити Україні ракети ATACMS із касетними боєприпасами, але не став оголошувати про це публічно.

Крім того, в армії США раніше повідомляли, що готові поставити Україні ATACMS, щойно це схвалить Байден.

Сам Володимир Зеленський під час свого візиту до Штатів запевняв, що розв’язання питання про ракети ATACMS завершиться так само для України, як і питання з погодженням літаків F-16.

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ATACMS

Джерело: White House
ATACMS, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джо Байден, Ракета, США
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Байден про постачання ATACMS: Усе, про що просив Зеленський, ми опрацювали

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Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
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