Понад 26 тис. українців вважаються зниклими безвісти – МВС
Станом на сьогодні понад 26 тис. осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин, з яких 11 тис. – це цивільні та майже 15 тис. – військові.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.
За його словами, МВС створило власний колцентр, інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік і ведуть відповідний реєстр.
Тимченко наголосив, що вони тісно співпрацюють із Нацполіцією та ГУР, які займаються координацією пошуку.
– Наразі близько 9 тис. сімей отримали витяги з Єдиного реєстру або зниклих безвісти саме за особливих обставин, – додав він.
Як відомо, Кабмін вирішив ліквідувати Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців. Самого уповноваженого Олега Котенка 19 вересня звільнено з посади.
Водночас його повноваження частково передали МВС, ГУР і Міноборони.
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