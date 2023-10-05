Понад 26 тис. українців вважаються зниклими безвісти – МВС

Станом на сьогодні понад 26 тис. осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин, з яких 11 тис. – це цивільні та майже 15 тис. – військові.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

За його словами, МВС створило власний колцентр, інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік і ведуть відповідний реєстр.

Зараз дивляться

Тимченко наголосив, що вони тісно співпрацюють із Нацполіцією та ГУР, які займаються координацією пошуку.

– Наразі близько 9 тис. сімей отримали витяги з Єдиного реєстру або зниклих безвісти саме за особливих обставин, – додав він.

Як відомо, Кабмін вирішив ліквідувати Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців. Самого уповноваженого Олега Котенка 19 вересня звільнено з посади.

Водночас його повноваження частково передали МВС, ГУР і Міноборони.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.