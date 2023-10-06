В ООН засудили удар РФ по селу Гроза та закликали припинити терор
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш доєднався до тих, хто рішуче засуджує теракт у Харківській області.
– Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, і вони мають бути негайно припинені, – сказав його речник у заяві.
Нагадаємо, що у четвер, 5 жовтня, російські війська обстріляли село Гроза (Куп’янський район Харківської області). Відомо про десятки загиблих людей, серед них дитина. В області оголошено триденну жалобу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.Оксана Лотоцька