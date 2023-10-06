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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

В ООН засудили удар РФ по селу Гроза та закликали припинити терор

Антоніу Гутерреш
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш доєднався до тих, хто рішуче засуджує теракт у Харківській області.

– Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, і вони мають бути негайно припинені, – сказав його речник у заяві.

Нагадаємо, що у четвер, 5 жовтня, російські війська обстріляли село Гроза (Куп’янський район Харківської області). Відомо про десятки загиблих людей, серед них дитина. В області оголошено триденну жалобу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Sky News
Антоніу Гутерреш, Війна в Україні, Російська агресія, Теракти, Харківська область
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