Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 06.10.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося 37 бойових зіткнень.
Про це 6 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 06.10.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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