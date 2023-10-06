На 15 років: Кабмін введе заборону на користування землями Каховського водосховища
Уряд України запровадить заборону протягом 15 років на передання у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища.
Про це на засідання Кабміну заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Глава уряду зазначив, що відповідний законопроєкт буде ухвалено сьогодні, 6 жовтня.
Зокрема, Шмигаль розповів про винятки у 15-річній забороні.
– Єдині виключення, які дозволені – це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель, – говорить він.
Шмигаль наголосив на важливості того, аби за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільового призначення.
– Тому встановлюємо такі заборони, і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС, – пояснив він.
Крім того, буде виділено додатково 335 млн грн для Херсонської області з метою подальших робіт щодо подолання наслідків підриву російськими окупантами греблі та затоплення регіону.
– Зокрема, 187 млн грн спрямовуємо Херсонщині на першочергове відновлення об’єктів водо- й теплопостачання. Ще 148 млн грн – на інші завдання, зокрема ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста, – сказав Шмигаль.
Завантаження
Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.Оксана Лотоцька