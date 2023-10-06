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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На 15 років: Кабмін введе заборону на користування землями Каховського водосховища

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

Уряд України запровадить заборону протягом 15 років на передання у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища.

Про це на засідання Кабміну заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що відповідний законопроєкт буде ухвалено сьогодні, 6 жовтня.

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Зокрема, Шмигаль розповів про винятки у 15-річній забороні.

– Єдині виключення, які дозволені – це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель, – говорить він.

Шмигаль наголосив на важливості того, аби за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільового призначення.

– Тому встановлюємо такі заборони, і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС, – пояснив він.

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Крім того, буде виділено додатково 335 млн грн для Херсонської області з метою подальших робіт щодо подолання наслідків підриву російськими окупантами греблі та затоплення регіону.

– Зокрема, 187 млн грн спрямовуємо Херсонщині на першочергове відновлення об’єктів водо- й теплопостачання. Ще 148 млн грн – на інші завдання, зокрема ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста, – сказав Шмигаль.

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