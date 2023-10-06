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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Наша стійкість – це відповідь на терор РФ. Зеленський відреагував на російський удар по Харкову

харків
Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким 10-річного хлопчика, якого сьогодні зранку вбила російська ракета Іскандер-М.

Про це очільник держави написав у соцмережах.

За його словами, рятувальна операція триває.

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– Убита дитина – хлопчик. Десять років йому було… Мої співчуття рідним і близьким! Понад 20 людей постраждали. Усім пораненим надається необхідна допомога, – наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував усім українським воїнам за те, що продовжують просуватися вперед, знищують російських окупантів і наближають повернення справедливості для України.

За словами президента, саме наша стійкість, наш рух і щоденні втрати окупантів – це те, що має бути відповіддю на російський терор.

За останніми даними, від ракетного удару по місту поранення отримали щонайменше 27 людей. Серед них 11-місячний братик та батьки загиблого хлопчика. Про вибухи повідомили у двох районах Харкова. Сирени в регіоні спрацювали за дві хвилини після удару – все тому, що ракети балістичні і час підльоту дуже короткий.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Ракетні удари Росії, Харків
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