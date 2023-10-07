Несподівані дані: які країни найбільше допомагають Україні протистояти РФ

Вторгнення Росії поставило Україну перед необхідністю протистояти країні з потужною армією та однією з найбільших економік світу.

Як зазначає американський телеканал CNN, протистояння України стало можливим багато в чому завдяки допомозі в розмірі приблизно $350 млрд, яку із січня 2022 року виділили переважно західні країни.

Однак тепер є побоювання, що допомога від західних держав може ослабнути, насамперед – від найголовнішого військового прихильника України – Сполучених Штатів.

Зараз дивляться

Як зазначає телеканал, після того як палкі дебати про витрати ледь не призвели до зупинки роботи уряду США, Конгрес минулого тижня ухвалив тимчасовий законопроєкт про фінансування, який позбавив Україну коштів, намагаючись заспокоїти деяких жорстко налаштованих республіканців у Конгресі.

Цей крок хоч і не задовольнив консерваторів, які зрештою змістили колишнього спікера Кевіна Маккарті через відмову від подальшого скорочення видатків, та водночас став ударом для України, яка значною мірою залежить від допомоги Заходу в переломному періоді війни.

Допомога в розмірі сотень мільярдів доларів уже надходить на різних етапах протягом кількох років, але контрнаступ, спрямований на витіснення Росії з української території, вступає у вирішальну фазу.

Майже $100 млрд у вигляді військової допомоги Україні

Окремі країни світу виділили Україні близько $100 млрд у вигляді прямої військової допомоги. За даними Кільського інституту світової економіки, майже половина цієї суми припадає на Сполучені Штати, які надаватимуть допомогу до липня 2023 року.

Конгрес США схвалив виділення близько $46,6 млрд на пряму військову допомогу Україні відтоді, як країни НАТО почали організовувати підтримку України за місяць до повномасштабного вторгнення, свідчать дані. Це частина загального бюджету допомоги в розмірі $113 млрд на оборонні та цивільні потреби, хоча не всі ці кошти передбачено безпосередньо для України. Частину коштів призначено для поповнення запасів зброї та боєприпасів, переданих раніше Збройним силам США, а також для допомоги іншим країнам, які опинилися в складній геополітичній ситуації.

Сукупно країни Європейського Союзу зобов’язалися виділити Києву $38 млрд на пряму військову підтримку, причому найбільший внесок зробили Німеччина, Данія і Польща. Велика Британія зобов’язалася виділити понад $7 млрд на пряму військову допомогу.

За даними Кільського інституту, серед найдорожчих військових постачань – зенітні та протикорабельні ракети, радіолокаційні системи виявлення зброї, протимінні кораблі й патрульні катери, вертольоти і реактивні системи залпового вогню.

Справедливе порівняння

За даними Кільського інституту, США посідають друге місце за обсягом коштів, спрямованих на допомогу Україні, включно з військовою, фінансовою та гуманітарною допомогою, після Європейського Союзу, який спрямував на ці потреби приблизно $85,1 млрд. Ця цифра не містить внесків окремих країн-членів ЄС, які рахуються окремо.

Але, на відміну від деяких менших союзників України, внески Вашингтона становлять 0,3% її ВВП, як показують дані.

Норвегія та країни Балтії, що межують із Росією, – Литва, Естонія і Латвія – виділяють на війну більше своїх багатств – понад 1% ВВП.

Сюди входить гуманітарна допомога – машини швидкої допомоги, електрогенератори, тимчасові мости, намети для сімей і термінали Starlink для супутникового зв’язку.

За даними Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США, найбільшим фінансовим внеском однієї країни є грант США уряду України в розмірі $13,4 млрд на задоволення різноманітних бюджетних та інфраструктурних потреб, включно з підтримкою енергетичної безпеки України.

Витрати на біженців з України в Європі зростають

Коли в розрахунки допомоги включають також витрати, пов’язані з прийомом біженців, внесок європейських союзників, які прийняли більшість українських біженців, стає ще значнішим.

За даними Агентства ООН у справах біженців, отриманими у вересні, Польща посіла друге місце за кількістю українських біженців (близько 960 тис. осіб) серед країн-союзників після Німеччини (майже 1,1 млн людей). У Росії також перебуває близько 1,3 млн біженців, свідчать дані ООН. Частина з них поїхала до Росії не з доброї волі.

Близько 78% прямої підтримки України з боку Польщі припадає на витрати, пов’язані з біженцями, – $17 млрд із майже $22 млрд. Минулого місяця Польща вступила у відкриту конфронтацію з Києвом з питання імпорту українського зерна, але згодом ця конфронтація вщухла, хоча напруженість зберігається.

Польща лідирує за постачанням танків

За даними Кільського інституту, 33 країни зобов’язалися надати Україні озброєння і військову техніку. Ще кілька країн запропонували навчання та іншу непряму військову допомогу.

Кількість танків, наданих Польщею Україні, не має аналогів серед інших країн – усього 324 одиниці, згідно з даними. США надали менше чверті від цієї кількості.

Натомість США лідирують у допомозі важким озброєнням і супутніми боєприпасами, а також у постачанні легкої піхоти – обіцяно щонайменше 150 млн одиниць боєприпасів. Америка поставила 38 реактивних систем залпового вогню разом із боєприпасами, а також 270 гаубичних артилерійських знарядь. За словами українських офіційних осіб, обидва види озброєнь довели свою ефективність на лінії фронту.

США також зобов’язалися поставити Україні щонайменше 35 зенітних ракетних комплексів “земля-повітря” – більше, ніж будь-якій іншій країні, а загальна кількість, імовірно, більша, оскільки деякі обсяги не розкриваються.

Фото: Department of Defense

Джерело : CNN

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