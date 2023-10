Процес вступу до ЄС ґрунтується на заслугах — фон дер Ляєн

Лідери Європейського Союзу підтвердили подальшу підтримку України, а також заявили, що інші країни-кандидати долучаться до родини ЄС.

Про це йдеться в комюніке, яке було ухвалено за підсумком неформального саміту ЄС в Гранаді (Іспанія), який відбувався в межах форуму Європейської політичної спільноти.

– Ми продовжимо підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно. Ми також підтвердили, що майбутнє наших країн (країн), які прагнуть стати членами, та їхніх громадян перебуває в межах Європейського Союзу, – йдеться у декларації.

Крім того, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що шлях, яким країни можуть дійти в ЄС, є таким, що заснований на заслугах цих країн-кандидатів.

In Versailles we committed to building a more secure, competitive Europe.

With stronger defence capabilities, energy independence, a robust economy and unprecedented support to Ukraine.

We delivered ↓ https://t.co/gqvoaIkOe4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 6, 2023