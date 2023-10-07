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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Процес вступу до ЄС ґрунтується на заслугах — фон дер Ляєн

Процес вступу до ЄС ґрунтується на заслугах — фон дер Ляєн

Лідери Європейського Союзу підтвердили подальшу підтримку України, а також заявили, що інші країни-кандидати долучаться до родини ЄС.

Про це йдеться в комюніке, яке було ухвалено за підсумком неформального саміту ЄС в Гранаді (Іспанія), який відбувався в межах форуму Європейської політичної спільноти.

– Ми продовжимо підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно. Ми також підтвердили, що майбутнє наших країн (країн), які прагнуть стати членами, та їхніх громадян перебуває в межах Європейського Союзу, – йдеться у декларації.

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Крім того, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що шлях, яким країни можуть дійти в ЄС, є таким, що заснований на заслугах цих країн-кандидатів.

– Процес вступу до Європейського Союзу ґрунтується на заслугах, – сказала фон дер Ляєн на пресконференції в Гранаді.

Минулого місяця вона заявила, що Україна зробила “великі кроки” на шляху до вступу в ЄС з моменту отримання статусу кандидата у 2022 році, але попереду ще багато важкої роботи.

Україна та інші кандидати повинні відповідати суворим критеріям, у тому числі щодо демократичного послужного списку та економічних показників, щоб просунутися на шляху до членства.

Крім цього, в комюніке лідери ЄС також заявили про своє переконання, що розширення Європейського Союзу є “геостратегічною інвестицією в мир, безпеку, стабільність і процвітання”.

– Це рушійна сила поліпшення економічних і соціальних умов європейських громадян, скорочення нерівності між країнами, (сила, – Ред.), яка має сприяти зміцненню цінностей, на яких заснований Союз. Зазираючи в майбутнє до перспективи подальшого розширення Союзу, як ЄС, так і майбутні держави-члени мають бути до цього готові. Претендентам на членство необхідно активізувати свої зусилля з реформування, особливо в царині верховенства права, відповідно до характеру процесу вступу, що ґрунтується на заслугах, і за допомогою ЄС, – деталізується в декларації.

Зі свого боку Євросоюз теж має “закласти необхідну внутрішню основу і провести реформи”.

– Ми визначимо наші довгострокові амбіції та шляхи їх досягнення. Ми розглянемо ключові питання, пов’язані з нашими пріоритетами і політикою, а також нашою здатністю діяти. Це зробить ЄС сильнішим і зміцнить європейський суверенітет, – сказано в документі.

Нагадаємо, у Гранаді проходив саміт Європейської політичної спільноти, де були присутні не лише члени Євросоюзу, а й інші країни Європи, які мають намір приєднатись до ЄС у майбутньому.

Форум у Гранаді також відвідав президент Володимир Зеленський разом із українською делегацією. Про те, що отримала Україна від саміту Європейської політичної спільноти, Факти ICTV писали окремо.

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Фото: Ursula von der Leyen

Європейський Союз, ЄС, Україна, Урсула фон дер Ляєн
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