Удар РФ по центру Харкова та масована атака дронів по Україні: головні новини 6 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 6 жовтня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.

• Надзвичайники та поліція завершили роботи у селищі Грози Харківської області, куди Російська Федерація завдала ракетного удару напередодні.

За даними на вечір 6 жовтня, кількість загиблих становить 52 особи. Наразі чотири особи, серед них двоє дітей, залишаються безвісти.

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Також проводиться робота щодо ідентифікації тіл загиблих осіб.

• Уранці 6 жовтня війська Російської Федерації вдарили по Харкову ракетою Іскандер. У результаті цих атак в одній із багатоповерхових будівель у Харкові було виявлено тіло 10-річного хлопчика. Наразі відомо про поранення щонайменше 30 осіб, серед них – 11-місячне немовля.

• Крім того, 6 жовтня окупанти атакували Нікополь у Дніпропетровській області, використовуючи чотири дрони-камікадзе та завдаючи артилерійських обстрілів.

Внаслідок цих атак 44-річна жінка була поранена та госпіталізована. Атака призвела до серйозних матеріальних руйнувань, включно з пошкодженням адміністративної будівлі, інфраструктурного об’єкта та готелю в місті, а також зруйнуванням двох приватних будинків, кількох автомобілів і лінії електропередач.

• У пресслужбі Офісу генерального прокурора підтверджено відкриття кримінальних справ щодо народних депутатів Артема Дмитрука й Олександра Куницького у зв’язку із звинуваченнями у хуліганстві та заподіянні тілесних ушкоджень.

Провадження були зареєстровані внаслідок інциденту, що відбувся 5 жовтня 2023 року в центрі Києва. Юридична кваліфікація передбачає умисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості та хуліганство, скоєне групою осіб, повідомили в ОГПУ.

Перед цим з’явилося відео, як нардепи накинулись на чоловіка посеред української столиці.

• У ніч проти 6 жовтня війська РФ здійснили атаку на прикордонну та припортову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині. У результаті атаки було пошкоджено зерносховище, а також вантажівки. Про це інформував керівник ОВА Олег Кіпер.

Також внаслідок нічної атаки дронів тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску Орлівка на Одещині, повідомили у Держприкордонслужбі.

Загалом, протягом тієї ж ночі Сили ППО знищили 25 із 33 російських дронів, які діяли в межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.

• Міського голову Сум, Олександра Лисенка, якого підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 2,1 млн гривень, було звільнено із СІЗО після внесення застави в розмірі 3 млн гривень. Заставу було внесено 5 жовтня. Раніше, під час судового засідання, Лисенко зазначав, що обвинувачення вимагало заставу в сумі 10 млн гривень.

Мер Сум повідомлений про підозру за ч. 4, ст. 368 КК України, яка передбачає покарання від 8 до 12 років позбавлення волі за незаконне збагачення службової особи.

• У Верховній Раді обговорюється запровадження кримінальної відповідальності за порушення комендантської години представниками бізнесу, як, наприклад, ресторани чи нічні клуби. Нардеп Володимир Арешонков, член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, заявив, що їх комітет працює над внесенням змін до законодавства з цього питання. Планується встановити кримінальну відповідальність за такі порушення, що означає застосування не лише штрафів, а й серйозніших кримінальних покарань.

Арешонков не уточнив конкретних видів покарань, але зазначив, що обговорення цього питання триває в парламенті і народні депутати активно працюють над визначенням покарань. Він також зазначив, що кримінальна відповідальність може спрямовуватися переважно проти посадових осіб, зокрема власників закладів, де порушуються комендантські години, таких, як ресторани, казино, кафе та інші заклади.

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