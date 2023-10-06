За роботу ресторанів і клубів у комендантську годину можуть запровадити кримінальну відповідальність

У Верховній Раді обговорюють кримінальну відповідальність за порушення представниками бізнесу комендантської години.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив член комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Володимир Арешонков.

За його словами, поки в країні триває війна і частина українців на фронті боронять державу, то інша частина громадян не має права пиячити в закладах, порушуючи тим самим комендантську годину.

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– Тому сьогодні наш комітет правоохоронної діяльності напрацьовує зміни до законодавства. Ми плануємо встановити кримінальну відповідальність за порушення. Це означає, що застосують не тільки штрафні санкції, а й значно суворіше покарання, – сказав він.

Член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності не уточнив, яке саме може бути покарання, але щодо цього у парламенті триває дискусія, тож нардепи “рухаються в цьому напрямку”.

– Кримінальна відповідальність може бути використана проти посадових осіб, передусім тих, у власності кого перебувають ці заклади нічні: ресторани, казино, кафе і таке інше. Насамперед проти власників, а не проти відвідувачів, – пояснив він.

Водночас, самі ж відвідувачі мають дотримуватися “елементарної правової і людської культури”, додав він.

Цим заявам передував матеріал Української правди, в якій журналісти продемонстрували, як під час комендантської години посеред Києва працював нічний клуб. За словами журналістів, нічний клуб порушує цей закон уже не перший місяць.

Фото: Володимир Арешонков

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