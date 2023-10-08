Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Атака ХАМАСа на Ізраїль та просування ЗСУ на Запоріжжі: головні новини 7 жовтня
Дайджест новин в Україні та світі за 7 жовтня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.
Україна
- Сили оборони України мають успіхи під час контрнаступу на Таврійському напрямку. ЗСУ просунулися в районі населених пунктів Копані та Новопрокопівка (Запорізька область).
- У Новій Каховці підірвали авто “секретаря відділення” Єдиної Росії Володимира Малова. Згодом він помер від отриманих ран.
- Вранці під обстрілами РФ опинився Дніпровський район Херсона, внаслідок чого було поранено чоловіка 52 років. Уночі рашисти з артилерії та мінометів вдарили по Херсону та Садовому.
- 7 жовтня о 08:00 російські військові обстріляли село Біленьке Запорізького району. Внаслідок ворожого удару пошкоджено приватний будинок і господарчі будівлі. На жаль, загинула жінка. Ще двоє людей зазнали поранень.
- На Миколаївщині вдень пролунало декілька вибухів.
- Надвечір на території тимчасово окупованого Росією Криму у Джанкої пролунали вибухи. Також гучно на півострові було і вдень.
Світ
- ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю, а його бойовики проникли на територію країни.
Внаслідок військової операції загинули щонайменше 100 людей, 900 ізраїльтян зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також терористична організація ХАМАС заявляє, що їхні бойовики захопили десятки заручників з Ізраїлю та вивезли їх у сектор Гази.
- Іран заявив, що підтримує напад ХАМАСу на Ізраїль.
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