Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Атака ХАМАСа на Ізраїль та просування ЗСУ на Запоріжжі: головні новини 7 жовтня

Атака ХАМАСа на Ізраїль та просування ЗСУ на Запоріжжі: головні новини 7 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 7 жовтня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.

Україна

Світ

Внаслідок військової операції загинули щонайменше 100 людей, 900 ізраїльтян зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також терористична організація ХАМАС заявляє, що їхні бойовики захопили десятки заручників з Ізраїлю та вивезли їх у сектор Гази.

  • Іран заявив, що підтримує напад ХАМАСу на Ізраїль.

Зараз дивляться

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Приліт у Джанкої: у Криму пролунали вибухи
вибух дим
У Новій Каховці підірвали “секретаря відділення” Єдиної Росії – він помер у лікарні
малов
Столтенберг про допомогу Україні: Ризик ескалації блідне перед загрозою перемоги РФ
Єнс Столтенберг у Києві
У Криму пролунали вибухи: що відомо
вибух дим
ЗСУ просунулися на Таврійському напрямку, втрати РФ різко зросли – Тарнавський
ЗСУ на фронті

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
Атака ХАМАСа на Ізраїль та просування ЗСУ на Запоріжжі: головні новини 7 жовтня
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Атака ХАМАСа на Ізраїль та просування ЗСУ на Запоріжжі: головні новини 7 жовтня
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Атака ХАМАСа на Ізраїль та просування ЗСУ на Запоріжжі: головні новини 7 жовтня
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Атака ХАМАСа на Ізраїль та просування ЗСУ на Запоріжжі: головні новини 7 жовтня
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь