Атака ХАМАСа на Ізраїль та просування ЗСУ на Запоріжжі: головні новини 7 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 7 жовтня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.

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Внаслідок військової операції загинули щонайменше 100 людей, 900 ізраїльтян зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також терористична організація ХАМАС заявляє, що їхні бойовики захопили десятки заручників з Ізраїлю та вивезли їх у сектор Гази.

Іран заявив, що підтримує напад ХАМАСу на Ізраїль.

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