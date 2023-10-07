США нададуть Ізраїлю все необхідне для самозахисту – Остін
Міністерство оборони США працюватиме над тим, щоб Ізраїль був забезпечений всім необхідним для самозахисту від ударів ХАМАС.
Про це йдеться в заяві міністра оборони Ллойда Остіна з приводу нападу ХАМАС на Ізраїль.
Зазначається, що США уважно стежать за розвитком подій у країні.
– У найближчі дні Міністерство оборони буде працювати над тим, щоб у Ізраїлю було все необхідне для самозахисту і захисту цивільного населення від невибіркового насильства і тероризму, – заявив Остін.
Він додав, що прихильність США праву Ізраїлю на самооборону залишається непохитною, і висловив співчуття родинам загиблих в результаті нападу.
Нагадаємо, що зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.
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