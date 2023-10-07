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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Столтенберг про допомогу Україні: Ризик ескалації блідне перед загрозою перемоги РФ

Єнс Столтенберг у Києві
Фото: Офіс президента

Побоювання ескалації внаслідок постачання Україні нових видів озброєння блідне у порівнянні із загрозою перемоги РФ у війні.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Столтенберг застеріг, що перемога Росії у війні проти України спровокує Кремль до нової агресії.

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– Я розумію занепокоєння, що наша підтримка України несе ризик ескалації, але він блідне у порівнянні з тим, щоб дозволити Путіну виграти цю війну. Якщо Путін виграє війну в Україні, він, імовірно, знову застосує силу, – наголосив генсек НАТО.

Він привітав рішення Німеччини відправити Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot на тлі наближення зими.

Столтенберг попередив, що РФ може вдатися до чергової хвилі терору та ударів по енергосистемі України.

– Протиповітряна оборона має вирішальне значення для порятунку українських життів, – додав він.

Заява генсека НАТО пролунала на тлі дискусій у Німеччині, чи повинен Берлін передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Канцлер ФРН Олаф Шольц пояснював зволікання тим, що Берлін “має гарантувати, щоб не було ескалації війни, і щоб Німеччина також не стала частиною конфлікту”.

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Контрнаступ ЗСУ просувається

У тому ж інтерв’ю Єнс Столтенберг високо оцінив контрнаступ Сил оборони України.

Він нагадав, що ЗСУ повертають території, “і в них є імпульс”. А кожен звільнений метр української землі – це “метр, який втрачає РФ”.

– Прогрес важливіший за швидкість. Україна рухається вперед, повільно, але впевнено… Росія втратила військову міць, вона економічно слабша й політично ізольована, – заявив Столтенберг.

Ядерний шантаж Кремля

Прокоментував генсек НАТО і ядерний шантаж Москви. Він назвав таку риторику Кремля “абсолютно безвідповідальною”.

– Але ризик застосування Росією ядерної зброї залишається низьким, – запевнив Столтенберг.

За його словами, в РФ усвідомлюють, що ядерна війна не може бути виграна. У НАТО продовжують пильно стежити за діяльністю Росії в контексті ядерного стримування.

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Столтенберг про допомогу Україні: Ризик ескалації блідне перед загрозою перемоги РФ

Джерело: Welt am Sonntag

Джерело: Deutsche Welle
Єнс Столтенберг, Війна в Україні, Зброя для України, НАТО, Російська агресія
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