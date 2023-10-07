Сили оборони пояснили, чому РФ останнім часом б’ють по Україні специфічними ракетами
Вночі 7 жовтня російські військові завдали удару надзвуковими протикорабельними ракетами Онікс по Одеській області.
Очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини пояснила, чому росіяни останнім часом вибирають гатити по України специфічними ракетами.
– Атака відбулась о другій ночі специфічними ракетами. Ворог використовує зараз по всій території України зброю такого типу, щоб досягти перемог, яких він не має на полі бою, – наголосила Наталя Гуменюк.
Ракети Онікс ворог запустив із тимчасово окупованого Криму.
За її словами, пріоритети ворога не змінились – окупанти ціллю обрали припортову інфраструктуру, зруйновано зерносховище. Є значні руйнування будівлі одного з пансіонатів у рекреаційній зоні.
Нагадаємо, що Онікс – радянсько-російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії.
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