Сили оборони пояснили, чому РФ останнім часом б’ють по Україні специфічними ракетами

Вночі 7 жовтня російські військові завдали удару надзвуковими протикорабельними ракетами Онікс по Одеській області.

Очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини пояснила, чому росіяни останнім часом вибирають гатити по України специфічними ракетами.

– Атака відбулась о другій ночі специфічними ракетами. Ворог використовує зараз по всій території України зброю такого типу, щоб досягти перемог, яких він не має на полі бою, – наголосила Наталя Гуменюк.

Ракети Онікс ворог запустив із тимчасово окупованого Криму.

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За її словами, пріоритети ворога не змінились – окупанти ціллю обрали припортову інфраструктуру, зруйновано зерносховище. Є значні руйнування будівлі одного з пансіонатів у рекреаційній зоні.

Нагадаємо, що Онікс – радянсько-російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії.

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