Україна засудила атаку ХАМАСу на Ізраїль – МЗС

Україна рішуче засуджує терористичні напади на Ізраїль.

Про це йдеться у дописі Міністерства закордонних справ України.

Українська сторона висловлює свою цілковиту підтримку Ізраїлю в праві на захист країни.

#Ukraine strongly condemns the ongoing terrorist attacks against Israel, including rocket attacks against the civilian population in Jerusalem and Tel Aviv. We express our support for #Israel in its right to defend itself and its people.

— MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) October 7, 2023