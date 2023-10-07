Українські військові просунулись на 400 м на півдні від Бахмута – Євлаш

На півдні від Бахмута українським військовим вдалося просунутися на різних ділянках до 400 метрів за останню добу.

Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода LIVE) повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

– На південному фланзі нам вдалося просунутися на різних ділянках до 400 метрів за останню добу. Деталей назвати не можу, оскільки противник використовує ці дані… Ми маємо закріпитися, лише тоді ми зможемо говорити про це більш відкрито. Ми маємо успіхи. Продовжуємо витісняти ворогів. Поблизу Андріївки противник намагається відновити свої втрачені позиції, намагається штурмувати, тактику “м’ясних штурмів” продовжує, які ми відбиваємо та не даємо противнику можливості відсунутися назад, – розповів він.

Крім того, речник зазначив, що поблизу залізниці у Кліщіївці неподалік Бахмута продовжуються інтенсивні бої.

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– Ми закріпляємося на досягнутих рубежах. Там дуже складна, дуже напружена обстановка, там противних щодня використовує сотні, як не тисячі артилерійських снарядів, але попри це ми тримаємо фронт, – говорить Євлаш.

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