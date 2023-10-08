В Ізраїлі могла загинути громадянка України, ще двох шукають – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 7 жовтня, перебуває на постійному зв’язку з нашими дипломатами та розвідкою через терористичний напад на Ізраїль та загрозу українцям, які там перебувають.

Про це глава держави сказав у відеозверненні у суботу, 7 жовтня.

Він повідомив, що створено оперативний штаб при МЗС України, всі служби та наші посольства відслідковують інформацію щодо громадян України, які могли опинитися у небезпеці. Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель громадянки України та проводиться розшук двох українців.

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Президент закликав українців, які перебувають в Ізраїлі, бути уважними, дотримуватися інструкцій від сил безпеки та за потреби звертатися в українське посольство.

— Сьогодні весь світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю – кадри того, як терористи знущаються з жінок та чоловіків, як захоплюють у заручники навіть літніх людей, не жаліючи… Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули! І бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто був поранений. Коли відбувається такий удар терористів, усі, хто цінує життя, мають бути солідарні, – сказав Зеленський.

За словами глави держави, в Україні особливо сприймають те, що сталося: тисячі ракет у небі Ізраїлю, люди, убиті на вулицях, розстріляні авто із цивільними, знущання із заручників.

— Усе це, на жаль, терор приніс і на вулиці українських міст та сіл. Наша позиція абсолютно чітка: у будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати, – наголосив Зеленський.

Зеленський сказав, що сьогоднішній терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений, і весь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки.

Президент зауважив, що Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. І дуже важливо, щоб увесь світ об’єднано та принципово реагував на терор.

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