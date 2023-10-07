ЗСУ просунулися на Таврійському напрямку, втрати РФ різко зросли – Тарнавський

Сили оборони України мають успіхи та просування під час контрнаступу на Таврійському напрямку.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Українські воїни просунулися в районі населених пунктів Копані та Новопрокопівка (Запорізька область).

Зараз дивляться

– На Таврійському напрямку маємо просування північніше від Копанів і Новопрокопівки, – наголосив Тарнавський.

Генерал уточнив, що втрати окупаційних військ РФ на цьому напрямку різко зросли.

Протягом доби було знищено 338 окупантів та 52 одиниці військової техніки РФ:

7 танків;

7 бойових броньованих машин;

14 артилерійських систем;

реактивну систему залпового вогню БМ-27 Ураган;

1 протитанковий ракетний комплекс;

3 безпілотники;

17 одиниць автомобільної та 2 – спеціальної техніки.

Крім того, вдалося знищити склад боєприпасів окупантів “і ще один важливий об’єкт ворога”.

Протягом минулої доби війська РФ завдали 14 авіаційних ударів, здійснили 22 бойових зіткнення та 782 артобстріли.

Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби виконали 1265 вогневих завдань.

Днями підрозділи військ, які виконують завдання на Таврійському напрямку, відвідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала. Вони визначили подальші українських військових.

За прогнозом аналітиків Інституту вивчення війни, погодні умови восени та взимку сповільнять, але не зупинять український контрнаступ.

Джерело: Telegram Олександра Тарнавського

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.