РФ поширює ІПСО про нібито продаж української зброї ХАМАС: чому це неможливо

ХАМАС не зміг б завдати такого масованого удару по Ізраїлю без комплексної підтримки, передусім Росії та Ірану, саме тому пропаганда Кремля поширює ІПСО про нібито продаж Україною зброї палестинським бойовикам.

Про це заявив військовий експерт, полковник Петро Черник, коментуючи в Military Media Center останній російський фейк.

– Упевнений на 100%, що саме вони організували цю операцію. Але є одна важлива деталь: росіяни почали дуже активно розганяти інформаційно-психологічну операцію. Мовляв, організація ХАМАС озброєна зброєю, котра надається України, чи в якийсь спосіб Україна передає ту зброю, котру отримала від союзників. Це неможливо в принципі і по суті, – наголосив він.

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Передусім тому, зауважив Черник, що в геополітичному сенсі Ізраїль є стратегічним союзником України, хоча й не надає нам зброю напряму, проте є перевірена інформація, що розробляються пакети допомоги.

– Ізраїльська зброя буде постачатися в Європу, а європейська – надходити в Україну. Якраз одна з причин цього удару – зрив цього плану. Саме ізраїльська модель розглядається як робоча для України. Саме Ізраїль є стратегічним союзником США, і саме Штати є стратегічним союзником України. Тому говорити про те, що ми могли теоретично продати таку зброю – неможливо, – пояснив експерт.

За його словами, навіть фізично Україна не може цього зробити – морем чи суходолом, тому будь-яка інформація щодо продажу зброї ХАМАС – просто інформаційно-психологічна операція.

Перед цим російські пропагандисти поширили сумнівне відео тривалістю 12 секунд, на якому нібито представники ХАМАС демонструють українську зброю. Голос за кадром арабською мовою стверджує, що саме Україна продала терористам західні зразки озброєння.

В Military Media Center Міноборони України зазначили, що українці не могли б цього зробити, адже західні партнери пильно слідкують за використанням наданого озброєння, і вважають, що відео нашвидкоруч зняте якимось із російських центрів інформаційно-психологічних операцій.

– Таким чином росіяни намагаються виправдати себе і створити ілюзію того, що вони непричетні до терористів з ХАМАС. Але ми знаємо про зустрічі високопосадовців РФ з лідерами та членами терористичної організації, – підсумували в МОУ.

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