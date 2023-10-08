Розвідка Британії спрогнозувала ситуацію у районі Великої Новосілки до кінця осені

До кінця листопада навряд чи слід чекати значного відведення російських військ від району Великої Новосілки, що на захід від Вугледара Донецької області.

Таке припущення 8 жовтня зробили в розвідці Міноборони Великої Британії.

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У британському оборонному відомстві відзначають, що на цій ділянці фронту уже місяць відносно спокійно.

Інтенсивність бойових дій там значно нижча, ніж у червні-липні 2023 року.

За літо на цій вісі Україна, за даними британських розвідників, звільнила щонайменше 125 кв. км.

Наразі там перебувають низка російських десантних частин та скуті діями Сил оборони елементи 36 та 5 загальновійськових армій Східного військового округу Росії.

Хоча ця вісь стабілізувалася, британські розвідники припускають, що російські війська, імовірно, залишаються там в оборонній позиції, прагнучи захиститися від можливих майбутніх наступальних операцій Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 592-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Ministry of Defence

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