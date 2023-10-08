У WP розповіли історію “напружених і дружніх” стосунків між Залужним та Міллі

Журналісти Washington Post розповіли про стосунки між головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним та головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Спершу стосунки між Залужним та Міллі були напруженими

Невдовзі після російського вторгнення Залужний обговорив з Міллі боротьбу України за виживання. За словами українського генерала, Україна мала лише кілька справних літаків і терміново потребувала допомоги Заходу.

Наприкінці розмови, зазначив Залужний, він відчував, що “розмовляв сам з собою”. Він повністю припинив спілкування з Міллі на тиждень.

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– Чесно кажучи, через свою молодість і дурість я визнаю, що це була моя помилка. Це була справжня катастрофа, – сказав головнокомандувач ЗСУ.

WP вказує, що цей момент став відступом у вирішальних і складних відносинах між двома військовими командирами, які зрештою особисто зблизилися під час спільної роботи.

Залужний, який на момент нападу Росії перебував на найвищій посаді в Україні менше року, сказав, що він почав покладатися на Міллі в питаннях стратегії і в отриманні зброї, яка, на його думку, була необхідна українським військам.

– Але ці відносини, як і більш широкі зв’язки між Вашингтоном і Києвом у воєнний час, залишалися напруженими. Хоча американські офіційні особи пообіцяли продовжувати постачати зброю і розвідувальну інформацію, щоб стримувати Росію, вони іноді дратувалися через вимоги України про більші і швидші поставки. І хоча українці були вдячні за американську допомогу, вони дратувалися на прохання обмежити удари по російській території, – йдеться у матеріалі.

Протягом 19 місяців Залужний і Міллі годинами обговорювали розвиток подій на полі бою в регулярних телефонних розмовах.

Відставка Міллі 30 вересня ознаменувала кінець робочих відносин, які Залужний назвав критично важливими для успіхів України на полі бою.

Український генерал також вважає, що саме Міллі згуртував інших генералів НАТО на боці України.

У виданні додають, що регулярні підколювання Міллі щодо віку Залужного стали внутрішнім жартом, ознакою комфорту, який Залужний почав відчувати поруч із Міллі.

Згодом Залужний сказав, що його готовність дати відсіч, можливо, принесла йому певну повагу в очах Міллі.

Міллі відмахнувся від розбіжностей у їхніх поглядах

– Він людина. Його країна була захоплена сотнями тисяч російських військових. … Його притиснули до стіни. Рівень тиску дуже високий. Те, що хтось трохи злиться і злиться, абсолютно нормально. І я це розумів. Я за 5 000 миль звідти, – сказав американець у нещодавньому інтерв’ю The Post .

Звичайно, генерали зацікавлені в тому, щоб приховати розбіжності між собою або своїми урядами, вказують журналісти. Проте стосунки між Міллі і Залужним нагадують іноді дружні, а іноді напружені зв’язки між вищими військовими посадовими особами у відповідні моменти.

Як проходили розмови

Вони розмовляли через перекладача по захищеній лінії, загалом кожна розмова будувалася однаково. Залужний давав Міллі свою оцінку того, що відбувалося на полі бою. Міллі відповідав тим же, надаючи дані американської розвідки. Потім вони переходили до ресурсів: Що потрібно Україні на наступні 30, 60 чи 90 днів? Як Вашингтон міг би допомогти?

Окрім того, між командувачами виникали і суперечки.

– Я завжди з ним сперечаюся, але ці розбіжності буферизувалися у взаємну повагу, – сказав Залужний.

В одній з розмов незадовго до вторгнення Путіна Міллі перейшов від професійного до особистого. Він запитав Залужного, де буде його сім’я, поки Залужний командуватиме українськими військами.

Залужний відповів, що його дружина Олена та діти залишаться в Києві. Одна з двох його дочок, яка має медичну освіту, лікуватиме поранених, а інша служитиме в армії.

– Ми будемо боротися і помремо в Києві, якщо буде потрібно, – сказав йому Залужний.

– Тоді я сказав: “Вау”. Ці хлопці – серйозні хлопці. А він для мене просто представник українського народу. І він повністю відданий захисту своєї країни, – прокоментував Міллі.

Перша особиста зустріч Залужного і Міллі

Перша особиста зустріч генералів відбулася на польсько-українському кордоні на початку цього року. Вони провели кілька годин, вивчаючи карти із зображенням поля бою і обговорюючи контрнаступальні плани Залужного.

Зустріч була професійною і продуктивною, але через кілька місяців Залужний пошкодував, що вона була такою формальною.

– Тепер я розумію, що його тут не буде найближчим часом. Ця людина заслуговувала на те, щоб я вчинив по-іншому. Ми могли б зустрітися як добрі друзі. Після офіційної частини ми могли б просто нормально поспілкуватися, – додав український головнокомандувач.

Залужний сказав, що сподівається на більш невимушену зустріч пізніше.

Він також повідомив, що Міллі попросив відвідати його після війни і запропонував допомогти українському генералу отримати почесний ступінь у Військовій академії США. Залужний пообіцяв Міллі, що Генштаб України на знак подяки встановить його погруддя на своїй території.

Раніше Факти ICTV розповідали, що відомо про генерала Чарльза Брауна, який змінить Марка Міллі на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів США.

Джерело : The Washington Post

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