Удар без тривоги, трагедія Грози та просування ЗСУ: тиждень війни в Україні

Цього тижня Сили оборони України просувались вперед на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, а також завдавали втрат російським окупаційним військам по всій лінії фронту.

Як повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), осінньо-зимові погодні умови сповільнять, але не зупинять українські контрнаступальні операції.

Що відбулося на фронті протягом тижня

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі Фактам ICTV відмітив досягнення ЗСУ на Запорізькому та Бахмутському напрямку.

Зараз дивляться

Так, українські захисники мають успіх районі Новопрокопівки Запорізької області.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський вказував, що українські воїни просунулися також в районі населеного пункту Копані на Запоріжжі.

За даними військового, втрати окупаційних військ РФ на цьому напрямку різко зросли.

– На Бахмутському і Меліпольському напрямку ми штурмуємо позиції ворога і маємо частковий успіх, – зазначив Жданов.

У свою чергу речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш 7 жовтня заявив, що лише за останню добу на півдні від Бахмута українським військовим вдалося просунутися на різних ділянках до 400 метрів.

Наразі українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

Жданов додає, що на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках йдуть дуже запеклі бої. Російські війська намагаються відновити наступальну операцію та штурмують позиції українських військових.

Окрім того, за словами експерта, в районі Макіївки на Луганщині, а також в районі Красногорівки на Донеччині противник має частковий успіх.

Жданов нагадав, що Красногорівка – північний фланг Авдіївки.

Більш-менш стабільна ситуація на Бердянському напрямку. Там тривають позиційні бої та обмін артилерійськими ударами.

– Ну і південь, там ситуація важка, але стабільна. Відбуваються артилерійські дуелі, проводять роботу наші сили спеціальний операцій на лівому березі Дніпра, – додає аналітик.

Найважливіші події та заяви тижня

– Росія завдала ракетного удару по селу Гроза в Харківській області, внаслідок якого загинули 52 людини. Атака стала найбільшою за кількістю жертв у 2023 році в Україні та найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення у регіоні.

У Повітряних силах заявили, що для обстрілу Росія застосувала балістичне озброєння. Це була ракета Іскандер-М.

Наступного дня, 6 жовтня, РФ вдарила по самому Харкову. Повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів, оскільки РФ могла застосувала озброєння, яке не вдається своєчасно виявити. Внаслідок атаки загинули 10-річний хлопчик та його 67-річна бабуся. Ще 30 людей поранені.

Реагуючи на терор, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Німеччина має приєднатися до союзників та схвалити постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

– У Пентагоні готові швидко передати ATACMS Україні, щойно це дозволить Білий дім, повідомив агентству Bloomberg глава служби постачання та закупівель армії США Даг Буш.

Президент США Джо Байден у свою чергу заявив, що на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським “опрацював” усе, про що просила українська сторона. Зокрема, і питання далекобійних ракет.

– Якщо зараз заморозити війну, то до 2028 року Росія відновить військовий потенціал і може спробувати напасти на інші країни. Про це Зеленський з посиланням на українську розвідку заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії.

За словами президента, наступними жертвами РФ можуть стати країни Балтії й ті держави, на території яких присутні російські контингенти.

Втрати РФ за тиждень

За даними Генштабу ЗСУ, з минулої неділі Росія втратила близько 3710 своїх військових.

Окрім того, українським захисникам вдалось відмінусувати:

119 російських танків;

132 ворожих ББМ:

5 засобів ППО:

10 РСЗВ;

228 одиниць автотехніки противника;

26 одиниць спецтехніки РФ;

228 артсистем;

148 безпілотників.

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