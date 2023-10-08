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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили 580 окупантів та 21 ворожий танк: втрати РФ на 8 жовтня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби російські окупанти втратили 106 одиниць озброєння.

Особовий склад армії РФ за попередню добу скоротився на 580.

Загалом Збройні сили України на 592-гу добу повномасштабної війни знищили 282 280 загарбників.

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Втрати РФ на 8 жовтня 2023

  • особового складу ‒ близько 282 280 (+580),
  • танків ‒ 4 821 (+21),
  • бойових броньованих машин ‒ 9 123 (+21),
  • артилерійських систем – 6705 (+17),
  • реактивних систем залпового вогню – 808,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 542 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 190 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 1 530,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 111 (+38),
  • спеціальної техніки ‒ 959 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 592-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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