ЗСУ знищили 580 окупантів та 21 ворожий танк: втрати РФ на 8 жовтня

Упродовж доби російські окупанти втратили 106 одиниць озброєння.

Особовий склад армії РФ за попередню добу скоротився на 580.

Загалом Збройні сили України на 592-гу добу повномасштабної війни знищили 282 280 загарбників.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 8 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 282 280 (+580),

танків ‒ 4 821 (+21),

бойових броньованих машин ‒ 9 123 (+21),

артилерійських систем – 6705 (+17),

реактивних систем залпового вогню – 808,

засобів протиповітряної оборони ‒ 542 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 190 (+5),

крилатих ракет ‒ 1 530,

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 111 (+38),

спеціальної техніки ‒ 959 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 592-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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