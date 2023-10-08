Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ знищили 580 окупантів та 21 ворожий танк: втрати РФ на 8 жовтня
Упродовж доби російські окупанти втратили 106 одиниць озброєння.
Особовий склад армії РФ за попередню добу скоротився на 580.
Загалом Збройні сили України на 592-гу добу повномасштабної війни знищили 282 280 загарбників.
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Втрати РФ на 8 жовтня 2023
- особового складу ‒ близько 282 280 (+580),
- танків ‒ 4 821 (+21),
- бойових броньованих машин ‒ 9 123 (+21),
- артилерійських систем – 6705 (+17),
- реактивних систем залпового вогню – 808,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 542 (+1),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 190 (+5),
- крилатих ракет ‒ 1 530,
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 111 (+38),
- спеціальної техніки ‒ 959 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 592-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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