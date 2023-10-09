Азов показав, як вибиває окупантів із позиції та бере полонених
12 бригада спеціального призначення Національної гвардії України Азов показала, як її військові вибивають російських окупантів із позицій, а потім зачищають на одній із ділянок фронту.
Відповідне відео пресслужба Азову опублікувала у месенджері Telegram.
На кадрах, знятих згори, видно, як бійці Азову затиснули окупантів у бліндажі, ліквідувавши більшість складу ворога.
Зазначається, що декілька окупантів вирішили втекти, кинувши свого пораненого товариша.
Штурм ворожих позицій азовці завершили без втрат. Також повідомляється, що у полон вдалося взяти двох російських військовослужбовців.
Раніше бригадний генерал і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомляв, що Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку та мають частковий успіх західніше від Вербового.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 593-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко