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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Азов показав, як вибиває окупантів із позиції та бере полонених

АЗОВ

12 бригада спеціального призначення Національної гвардії України Азов показала, як її військові вибивають російських окупантів із позицій, а потім зачищають на одній із ділянок фронту.

Відповідне відео пресслужба Азову опублікувала у месенджері Telegram.

На кадрах, знятих згори, видно, як бійці Азову затиснули окупантів у бліндажі, ліквідувавши більшість складу ворога.

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Зазначається, що декілька окупантів вирішили втекти, кинувши свого пораненого товариша.

Штурм ворожих позицій азовці завершили без втрат. Також повідомляється, що у полон вдалося взяти двох російських військовослужбовців.

Раніше бригадний генерал і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомляв, що Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку та мають частковий успіх західніше від Вербового.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 593-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Азов, Війна в Україні
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