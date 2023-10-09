Азов показав, як вибиває окупантів із позиції та бере полонених

12 бригада спеціального призначення Національної гвардії України Азов показала, як її військові вибивають російських окупантів із позицій, а потім зачищають на одній із ділянок фронту.

Відповідне відео пресслужба Азову опублікувала у месенджері Telegram.

На кадрах, знятих згори, видно, як бійці Азову затиснули окупантів у бліндажі, ліквідувавши більшість складу ворога.

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Зазначається, що декілька окупантів вирішили втекти, кинувши свого пораненого товариша.

Штурм ворожих позицій азовці завершили без втрат. Також повідомляється, що у полон вдалося взяти двох російських військовослужбовців.

Раніше бригадний генерал і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомляв, що Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку та мають частковий успіх західніше від Вербового.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 593-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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