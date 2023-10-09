Екзистенційне питання: Кулеба пояснив, як у ЄС ставляться до тривалої війни в Україні

Розв’язана РФ повномасштабна війна проти України є екзистенційною для Європи. В Євросоюзі усвідомлюють, наскільки важливою є перемога українців.

У цьому запевнив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Forbes Україна.

Таким чином він відповів на запитання про ставлення ЄС до тривалої війни в нашій державі.

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– Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом із Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє, – наголосив Кулеба.

За словами міністра, ключовий наратив в Євросоюзі полягає в тому, що якщо війна триватиме довго, ЄС все одно буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для перемоги.

Кулеба зазначив, що такі запевнення лунали і від головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, і від міністрів.

Допомога для України: останні рішення ЄС

На початку жовтня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії переглянути багаторічний бюджет ЄС на 2021-2027 роки. Йдеться, зокрема, про утворення спеціального Українського фонду на €50 млрд.

А наприкінці вересня Україна отримала від Євросоюзу вже восьмий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд. Від початку року ЄС надав нашій державі €13,5 млрд.

Джерело : Forbes Україна

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