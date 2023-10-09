Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Мінімальна зарплата в Україні 2023: який розмір очікувати в 2024
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Екзистенційне питання: Кулеба пояснив, як у ЄС ставляться до тривалої війни в Україні

Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Розв’язана РФ повномасштабна війна проти України є екзистенційною для Європи. В Євросоюзі усвідомлюють, наскільки важливою є перемога українців.

У цьому запевнив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Forbes Україна.

Таким чином він відповів на запитання про ставлення ЄС до тривалої війни в нашій державі.

Зараз дивляться

– Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом із Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє, – наголосив Кулеба.

За словами міністра, ключовий наратив в Євросоюзі полягає в тому, що якщо війна триватиме довго, ЄС все одно буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для перемоги.

Кулеба зазначив, що такі запевнення лунали і від головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, і від міністрів.

Допомога для України: останні рішення ЄС

На початку жовтня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії переглянути багаторічний бюджет ЄС на 2021-2027 роки. Йдеться, зокрема, про утворення спеціального Українського фонду на €50 млрд.

А наприкінці вересня Україна отримала від Євросоюзу вже восьмий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд. Від початку року ЄС надав нашій державі €13,5 млрд.

Читайте також
Шмигаль сказав, скільки Україні на 2024 рік знадобиться фінансової допомоги
Денис Шмигаль

Джерело: Forbes Україна
Європейський Союз, Війна в Україні, військова допомога, Дмитро Кулеба
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Є успіхи на Мелітопольському напрямку: ЗСУ просунулися у районі Вербового
Бої на фронті
Президентські вибори 2024. Чи відбудуться і наскільки це хороша ідея
Вибори в Україні
У Євросоюзі проведуть екстрене засідання через війну в Ізраїлі
Жозеп Боррель
ХАМАС та РФ несуть однакове зло, його зупинить наша єдність: Зеленський виступив на засіданні ПА НАТО
Володимир Зеленський
Викрадав українців та тримав у катівнях: СБУ повідомила про підозру керівнику “МВС РФ” на Херсонщині
Екзистенційне питання: Кулеба пояснив, як у ЄС ставляться до тривалої війни в Україні

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
Екзистенційне питання: Кулеба пояснив, як у ЄС ставляться до тривалої війни в Україні
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Екзистенційне питання: Кулеба пояснив, як у ЄС ставляться до тривалої війни в Україні
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Екзистенційне питання: Кулеба пояснив, як у ЄС ставляться до тривалої війни в Україні
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Екзистенційне питання: Кулеба пояснив, як у ЄС ставляться до тривалої війни в Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь