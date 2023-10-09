ХАМАС та РФ несуть однакове зло, його зупинить наша єдність: Зеленський виступив на засіданні ПА НАТО

Президент Володимир Зеленський закликав держави світу бути більш активними заради глобальної єдності проти терористів та тих, хто їх спонсорує, в контексті останніх подій в Ізраїлі та проводячи паралель з Україною.

– І хай кожен, хто потребує допомоги в захисті від терору, відчує силу нашої з вами солідарності. Ми з вами повинні мати змогу пообіцяти нашим дітям, що ми залишимо їм світ, яким править не кров, пролита злом, а свобода, гарантована правом, – заявив він, виступаючи на засіданні Парламентської асамблеї НАТО.

За його словами, всі добре бачать, хто намагається підмінити силу міжнародного права жахом від крові й катастроф, тому повинні діяти у єдності.

Зараз дивляться

– Самі ж ізраїльтяни, ізраїльські журналісти, які були в нас у Бучі, кажуть тепер, що вони бачили таке саме зло там, куди прийшла Росія. Однакове зло. І лише одна відмінність: там – терористична організація, яка вдарила по Ізраїлю, тут – терористична держава, яка вдарила по Україні. Декларовані наміри різні, але сутність одна, – наголосив Зеленський.

Про це свідчить така ж кров на вулицях, розстріляні автівки та тіла закатованих людей, зауважив глава держави.

– Найнебезпечніше – дві речі. Перша: шокуюча радість російських пропагандистів. А за ними стоїть держава. Уявіть собі: вони називають трофеями дітей, яких зараз терористи тримають у заручниках в Газі. Ось таке слово. Як і Росія захопила тисячі українських дітей під час своєї агресії проти України. Та друге – це відверта підтримка того, що відбувається, – додав він.

Зеленський також нагадав про роль Ірану, який не може сказати, що не має нічого спільного з тим, що відбувається в Ізраїлі, якщо його офіційні особи заявляють про підтримку останніх подій.

– Як далеко здатне зайти таке зло? Не далі, ніж ми дозволимо йому це. Наша з вами єдність має й може зупинити зло. Наше прагнення миру, а не їхнє прагнення крові має визначати, як жити світу. Наш міжнародний порядок, заснований на правилах, а не їхні спроби зробити смерть правилом…Усім варто бути активними в захисті життя та міжнародного права! Не можна давати жодного шансу терору, – підсумував глава держави.

У відеозвернення 8 жовтня Володимир Зеленський також заявив про необхідність створення міжнародної коаліції в протистоянні терору.

Джерело : Офіс президента

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