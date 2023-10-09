NASAMS, Avenger чи Slinger? Які системи ППО найефективніші та найдешевші проти Шахедів

Дрони-камікадзе стали новим викликом для України. Які системи ППО найефективніші проти іранських безпілотників – Факти тижня склали рейтинг.

Експерти підрахували, що за минулий місяць росіяни запустили по Україні 500 Шахедів. Так багато іранських дронів протягом одного місяця окупанти ще не відстрілювали ніколи. Це, ймовірно, говорить про те, що виробництво нарощують як в Ірані, так і в самій Росії. Але є засоби боротьби проти цієї навали. Далі роздивимось їх.

IRIS-T і NASAMS

Найефективнішими засобами українського ППО проти Шахедів нині вважаються зенітно-ракетні комплекси. До них належать як ті, що передані західними союзниками IRIS-T і NASAMS, так і радянські С-300 та Бук-М1.

Зараз дивляться

Проте збивати Шахеди звичайними зенітними ракетами – це економічно невигідно. Так, за вересень із розрахунку, що один Шахед коштує $100 тисяч, окупанти випустили по Україні безпілотників у кількості 500 штук на суму $50 млн.

Якщо, наприклад, використовувати, лише NASAMS, то під час збиття дрону запускається ракета вартістю $3 млн. А це вже пів мільярда доларів за один місяць.

З іншого боку, якщо порівняти вартість боєприпасу зі шкодою, яку може завдати цей іранський дрон інфраструктурі, то будь-яке збиття є виправданим. Та росіяни спеціально запускають Шахеди роями, щоб “забити канальність” радянських ЗРК, які обмежені у кількості цілей.

Крім того, ЗРК потрібні й для збиття крилатих ракет і перекриття простору від ворожої авіації. А тому використання їх проти Шахедів – це, швидше, крайня необхідність, коли немає інших варіантів.

Радіолокаційні системи Gepard

Радіус роботи радіолокаційної системи Gepard – до 12,5 км, а зона ураження – до 5 км. 35-каліберна спарена гармата може видавати до 550 пострілів на хвилину й уражати цілі на висоті до 3,5 км або ж на відстані до 4,5 км на землі. Для знищення такої цілі, як Шахед, витрачається декілька черг.

Однак одна з головних проблем Gepard – їх уже не випускають. Тож хоч нині це і є найбільш раціональною зброєю проти Шахедів, системи не можуть розглядатися у далекій перспективі.

Avenger

Інший варіант, так би мовити, “малого ППО” – це самохідний-зенітний комплекс ближньої дії Avenger, який також є у розпорядженні ЗСУ. По суті, це армійський позашляховик HMMWV із контейнерами для ракет Stinger і зенітним кулеметом.

Avenger вже працює на відстані до 8 або до 10 км. А також, до речі, є доволі непоганою системою проти тих же Шахедів.

Однак, за словами експертів, Avenger необхідні на лінії зіткнення для прикриття сухопутних військ, тому використання їх лише проти Шахедів теж не буде доцільним. До того ж, ракети Stinger в обмеженому доступі.

Slinger

Slinger – це антидроновий комплекс із гарматою, що кріпиться на пікап. Система складається із 30-міліметрової гармати Bushmaster, радара, датчика повітря, тепловізора та запатентованої системи стабілізації і наведення, яка і робить цей комплекс унікальним.

Основна перевага Slinger – не тільки технологічність, а й велика кількість боєкомплекту. Адже по факту він стріляє набоями, що вибухають біля дрона. І, найголовніше, це його відносна дешевизна.

Наразі система Slinger коштує $1 млн, ліквідація ж дрона і ціна затрати на його знищення може бути у межах $200-500. Тобто в десятки, а то й сотні разів дешевше за вартість Шахеда. Крім того, ці комплекси дуже мобільні, адже їх можна переганяти автомобільними дорогами в будь-якому напрямку.

Нагадаємо, днями стало відомо, що перші десять комплексів Slinger незабаром вирушать до України в межах пакету допомоги від США. Тож у Сил оборони з’явиться більше можливостей для ураження ворожих Шахедів.

Також австралійська компанія Electro Optic Systems підготувала першу партію антидронових систем Slinger для України.

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