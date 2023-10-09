Нічні вибухи у Херсоні та воєнні дії в Ізраїлі: головні події ночі 9 жовтня

Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Ворог завдав шести авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та цивільних об’єктів нашої держави. Авіаційних ударів зазнали: Грабовське Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області; Берислав Херсонської області.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи в Херсоні

Вночі близько 23:00 у Херсоні було чути вибухи.

ЗСУ за добу знищили дві РЕБ та два склади боєприпасів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Зараз дивляться

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, дві радіолокаційні станції, два райони зосередження особового складу та два склади боєприпасів противника.

Ударна група ВМС США прямує на Близький Схід для підтримки Ізраїлю

Авіаносна ударна група ВМС США прямує до східної частини Середземного моря, оскільки Ізраїль готується до широкомасштабної кампанії проти ХАМАСу в Газі. Про це повідомив глава Міністерства оборони США Ллойд Остін.

Атомний авіаносець Джеральд Р. Форд (USS Gerald R. Ford), як повідомляється в соціальних мережах цього судна, ще на початку цього тижня почав своє переміщення, що наблизило його до Ізраїлю.

Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі

На місці проведення музичного фестивалю Nova Festival, який проходив біля кордону із сектором Гази, знайшли 260 тіл людей. Їх вбили терористи ХАМАСу під час прориву на територію Ізраїлю.

Про це заявив один з представників волонтерської групи ZAKA, яка проводить ідентифікацію людських останків після терактів та інших катастроф, пише The Times of Israel.

Видання також зазначає, що багато родичів учасників музичного фестивалю від учора відчайдушно шукають новини про своїх зниклих рідних.

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