Служив у лавах ДПСУ на Закарпатті і втік до Москви: ДБР оголосило підозру агенту РФ

В Україні заочно оголосили підозру російському агенту, який понад рік служив у підрозділі Держприкордонслужби на Закарпатті.

Про деталі поінформували в Державному бюро розслідувань.

Що відомо про російського агента

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Зловмисник є уродженцем тимчасово окупованого Луганська.

У червні 2022 року він прибув на службу на Закарпаття з Лисичанська (Луганська область). У серпні чоловіка призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів ДПСУ.

У лавах прикордонників на Закарпатті він служив більше року. За попередніми даними, доступу до державної таємниці зловмисник не мав.

Чоловік виявився агентом спецслужб РФ. За даними слідства, нещодавно він незаконно перетнув кордон з Угорщиною в складі групи ухилянтів від мобілізації, а згодом поїхав до Росії.

– Уже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб РФ і зараз перебуває у Москві, – зазначили в ДБР.

Окупанти заявили, що чоловік здійснював підривну діяльність проти України. Вони також обіцяють викласти велике інтерв’ю з ним.

Що загрожує агенту Кремля

Оскільки зловмисник втік з України, про підозру йому повідомили заочно – за ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану). За цією статтею загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Також готується повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці перевіряють контакти російського агента, та чи міг він передати таємні дані.

Джерело : ДБР

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