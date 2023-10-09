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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Служив у лавах ДПСУ на Закарпатті і втік до Москви: ДБР оголосило підозру агенту РФ

ДБР
Фото: ДБР

В Україні заочно оголосили підозру російському агенту, який понад рік служив у підрозділі Держприкордонслужби на Закарпатті.

Про деталі поінформували в Державному бюро розслідувань.

Що відомо про російського агента

Зараз дивляться

Зловмисник є уродженцем тимчасово окупованого Луганська.

У червні 2022 року він прибув на службу на Закарпаття з Лисичанська (Луганська область). У серпні чоловіка призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів ДПСУ.

У лавах прикордонників на Закарпатті він служив більше року. За попередніми даними, доступу до державної таємниці зловмисник не мав.

ДБР повідомило про підозру агенту РФ

Фото: ДБР

Чоловік виявився агентом спецслужб РФ. За даними слідства, нещодавно він незаконно перетнув кордон з Угорщиною в складі групи ухилянтів від мобілізації, а згодом поїхав до Росії.

– Уже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб РФ і зараз перебуває у Москві, – зазначили в ДБР.

Окупанти заявили, що чоловік здійснював підривну діяльність проти України. Вони також обіцяють викласти велике інтерв’ю з ним.

Що загрожує агенту Кремля

Оскільки зловмисник втік з України, про підозру йому повідомили заочно – за ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану). За цією статтею загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Також готується повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці перевіряють контакти російського агента, та чи міг він передати таємні дані.

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Джерело: ДБР
агенти Кремля, Війна в Україні, ДБР, Державна зрада, Російська агресія
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