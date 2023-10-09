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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Суд задовольнив відсторонення Лисенка з посади міського голови Сум

Суд задовольнив відсторонення Лисенка з посади міського голови Сум

9 жовтня у Вищому антикорупційному суді розглянули клопотання про зняття з посади Сумського міського голови Олександра Лисенка.

Суддя задовольнив клопотання прокурора САП і відсторонив Лисенка від виконання обов’язків до 9 грудня.

Засідання відбувалося у закритому режимі.

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Нагадаємо, що 9 жовтня САП подав клопотання зі зняття з посади викритого на хабарництві мера Сум Олександра Лисенка до Вищого антикорупційного суду.

3 жовтня САП та НАБУ повідомили про підозру Сумському міському голові та директору Департаменту інфраструктури в одержанні хабаря в особливо великому розмірі, а саме 2,13 млн грн.

4 жовтня суд обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці. Було встановлено заставу у розмірі 3 млн грн.

Через два дні стало відомо, що мера Сум звільнили з-під варти під заставу.

Фото: Олександр Лисенко

Корупція, САП, Суд, Суми, Хабар, Хабарництво
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