Суд задовольнив відсторонення Лисенка з посади міського голови Сум
9 жовтня у Вищому антикорупційному суді розглянули клопотання про зняття з посади Сумського міського голови Олександра Лисенка.
Суддя задовольнив клопотання прокурора САП і відсторонив Лисенка від виконання обов’язків до 9 грудня.
Засідання відбувалося у закритому режимі.
Нагадаємо, що 9 жовтня САП подав клопотання зі зняття з посади викритого на хабарництві мера Сум Олександра Лисенка до Вищого антикорупційного суду.
3 жовтня САП та НАБУ повідомили про підозру Сумському міському голові та директору Департаменту інфраструктури в одержанні хабаря в особливо великому розмірі, а саме 2,13 млн грн.
4 жовтня суд обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці. Було встановлено заставу у розмірі 3 млн грн.
Через два дні стало відомо, що мера Сум звільнили з-під варти під заставу.
Фото: Олександр Лисенко
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