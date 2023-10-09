Зеленський звільнив командувача Сил ТрО Танцюру: кого призначили на цю посаду

Президент Укарїни Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних сил Ігоря Танцюру та призначив на цю посаду Анатолія Баргилевича.

Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави.

Відповідні укази Зеленський підписав у понеділок, 9 жовтня.

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– Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади командувачаСил ТрО, – зазначається в указі №678/2023.

Водночас указом №679/2023 командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України президент призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Нагадаємо, 5 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністра оборони: Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдеру та Дмитра Кліменкова.

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