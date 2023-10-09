Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський звільнив командувача Сил ТрО Танцюру: кого призначили на цю посаду

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Укарїни Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних сил Ігоря Танцюру та призначив на цю посаду Анатолія Баргилевича.

Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави.

Відповідні укази Зеленський підписав у понеділок, 9 жовтня. 

Зараз дивляться

– Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади командувачаСил ТрО, – зазначається в указі №678/2023.

Водночас указом №679/2023 командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України президент призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Нагадаємо, 5 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністра оборони: Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдеру та Дмитра Кліменкова.

Читайте також
Іван Гаврилюк – що відомо про нового заступника міністра оборони України
Іван гаврилюк, замміністра оборони

Володимир Зеленський, ЗСУ, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ХАМАС та РФ несуть однакове зло, його зупинить наша єдність: Зеленський виступив на засіданні ПА НАТО
Володимир Зеленський
Стоїмо разом з Україною: WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського
Зеленський звільнив командувача Сил ТрО Танцюру: кого призначили на цю посаду
Терор відкрив занадто багато фронтів: Зеленський закликав до утворення міжнародної коаліції
Зеленський
Україна солідарна з Ізраїлем: Зеленський мав екстрену розмову з Нетаньягу
Володимир Зеленський
ЗСУ знищили 580 окупантів та 21 ворожий танк: втрати РФ на 8 жовтня
Знищена техніка Росії

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
Зеленський звільнив командувача Сил ТрО Танцюру: кого призначили на цю посаду
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Зеленський звільнив командувача Сил ТрО Танцюру: кого призначили на цю посаду
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Зеленський звільнив командувача Сил ТрО Танцюру: кого призначили на цю посаду
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Зеленський звільнив командувача Сил ТрО Танцюру: кого призначили на цю посаду
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь