Землетрус в Україні, відбиті атаки на Запорізькому напрямку, ситуація в Ізраїлі: головні новини 9 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 9 жовтня 2023 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Ситуація на фронті в Україні: успішно відбиті атаки РФ на Донецькому і Запорізькому напрямках

Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, протягом доби на Мар’їнському напрямку Сили оборони успішно відбили 15 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, на Шахтарському – в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі Левадного. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Малої Токмачки та Роботиного. На Херсонському напрямку окупанти атакували Зміївку, Берислав, Придніпровське і Херсон.

Зараз дивляться

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, завдають окупантам втрат, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Зокрема, українська авіація завдала ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ. Під атаку ЗСУ потрапили пункт управління, склад боєприпасів, два райони зосередження особового складу, станція РЕБ російської армії.

Землетрус на Закарпатті та Львівщині

В Ужгороді, Львові та інших містах Закарпатської області стався землетрус, попередньо, до 4,5 бала за шкалою Ріхтера, повідомили в ОВА.

Там зазначають, що поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.

За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації.

Скандал у Чернівецькому ТЦК і СП

У Чернівецькому обласному центрі комплектування проводиться службова перевірка, яка стосується оприлюдненого в мережі відео з побиттям чоловіка у приміщенні установи. У Чернівецькому обласному ТЦК зазначили, що подія сталася ще 31 липня 2022 року.

За фактом побиття було відкрито кримінальне провадження, однак повідомлень про нього до Чернівецького обласного ТЦК і СП не надходило.

Відсторонення Лисенка з посади мера Сум

У Вищому антикорупційному суді розглянули клопотання про зняття з посади Сумського міського глави Олександра Лисенка.

Суддя задовольнив клопотання прокурора САП і відсторонив Лисенка від виконання обов’язків до 9 грудня.

Підозра агенту РФ, який служив у підрозділі ДПСУ на Закарпатті

В Україні заочно оголосили підозру російському агенту, який понад рік служив у підрозділі Держприкордонслужби на Закарпатті. За даними ДБР, зловмисник є уродженцем Луганська. У червні 2022 року він прибув на службу на Закарпаття з Лисичанська.

У серпні чоловіка призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів ДПСУ. У лавах прикордонників на Закарпатті він служив понад рік. Попередньо, чоловік не мав доступу до державної таємниці.

Згодом стало відомо, що він був агентом спецслужб РФ. За інформацією слідства, нещодавно чоловік незаконно перетнув кордон з Угорщиною в складі групи ухилянтів від мобілізації, а згодом поїхав на територію Росії.

Ситуація в Ізраїлі: погрози ХАМАС стратити заручників, призупинення фінансування Єврокомісії, пошук українців

В Ізраїлі українські дипломати вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який дістав поранення під час обстрілів.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що дипломатам вдалося розшукати п’ятьох громадян України, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Після нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль Європейська комісія вирішила призупинити фінансування проєктів розвитку на палестинських територіях, повідомив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

За його словами, масштаби терору й жорстокості проти народу Ізраїлю стали переломним моментом. Він звернув увагу, що Єврокомісія переглядає весь перелік проєктів розвитку на загальну суму €691 млн. Вже негайно зупинено виплати за наявними проєктами для Палестини.

Вже відомо про жертв, які загинули внаслідок атаки бойовиків ХАМАСу на Ізраїль. Серед них – колишній ізраїльський футболіст Ліор Асулін, який був на музичному фестивалі Supernova, що відбувався неподалік від кордону із сектором Гази. Там він планував відсвяткувати 43-й день народження.

Згодом стало відомо, що ХАМАС погрожує розпочати страти заручників у відповідь на ізраїльські удари по сектору Гази.

Російське Головне розвідувальне управління вже передало бойовикам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та країнах ЄС, стверджують у ГУР Міноборони.

Нова загроза: РФ зацікавлена в розпалюванні війни на Близькому Сході

Росія зацікавлена в розпалюванні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело страждань послабило світову єдність і додало розколів. Це може допомогти Москві знищити свободу в Європі, стверджує президент України Володимир Зеленський.

Глава держави звернув увагу, що Україна знає, як цій загрозі протидіяти, готує відповідні кроки, захищає необхідність максимальної єдності світу.

На його думку, кожній державі у світі зараз необхідно обрати, як вона захищатиме міжнародне право.

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