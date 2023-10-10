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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО: Зеленський після переговорів в Румунії

Зеленський і Йоханніс
Фото: Офіс президента

Під час переговорів з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом ухвалено надзвичайно важливе рішення про підготовку українських пілотів на F-16, також очікуються хороші новини щодо артилерії та ППО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з лідером Румунії.

Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії пілотів для F-16, створюється Центр підготовки льотчиків. Ми обговорили з президентом Йоганнісом, як прискорити цю підготовку, і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання… Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО. Дуже дякую за це, – наголосив глава держави.

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Він зауважив, що в Румунії добре знають, яку жахливу загрозу для життя несуть російські ракети та ударні дрони, зокрема іранські Шахеди, якими РФ атакує Одеську область та населені пункти поблизу румунського кордону.

– Україна та Румунія разом є важливими донорами безпеки, зокрема продовольчої. Ми ведемо роботу з різними партнерами, щоб посилити нашу ППО і загалом у країні, і в Одеському регіоні, – додав він.

Перед цим Клаус Йоганніс запевнив, що Румунія надаватиме Україні всебічну підтримку, зокрема й військового характеру, до повної перемоги над російською агресією.

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Війна в Україні, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Зброя для України, Румунія
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