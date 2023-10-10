До чого готується РФ: Гуменюк пояснила зменшення ракетних атак

Зменшення використання ракет під час повітряних ударів по Україні може свідчити про підготовку РФ до масованих атак по енергооб’єктах, як минулої осені.

Таку думку висловила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Цілком імовірно, що у ворога є необхідність накопичення таких запасів ракет. Тому що, хоч запаси були немалі, проте вони їх дуже щедро використовували. А виробництво, хоча й наявне, доволі сильно ускладнене та уповільнене, – наголосила вона.

На її думку, окупанти можуть накопичувати ракети з конкретною метою, зокрема “це пов’язано із підготовкою до так званого періоду блекаутів, які вони анонсували”.

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Водночас, як зауважила Гуменюк, Україна також готується, тому працює з партнерами щодо посилення сил та засобів на південному напрямку.

– Крім того, є розуміння, що військам РФ потрібна додаткова злагодженість щодо таких атак. Необхідно проводити навчання пілотів, злагодження з морськими ракетоносіями. А в умовах збиття “верхівки” Чорноморського флоту можуть бути певні складнощі, – додала вона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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