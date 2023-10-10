Карта бойових дій на 10.10.2023 – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулось 39 бойових зіткнень.

Про це вранці 10 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 10.10.2023

Втрати РФ на 10 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 283 080 (+450),

танків ‒ 4 829 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 9 129 (+3),

артилерійських систем – 6 713 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 808,

засобів протиповітряної оборони ‒ 544 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17),

крилатих ракет ‒ 1 530,

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 125 (+12),

спеціальної техніки ‒ 961 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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