Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 10.10.2023 – ситуація на фронті
Упродовж минулої доби на фронті відбулось 39 бойових зіткнень.
Про це вранці 10 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 10.10.2023
Втрати РФ на 10 жовтня 2023
- особового складу ‒ близько 283 080 (+450),
- танків ‒ 4 829 (+6),
- бойових броньованих машин ‒ 9 129 (+3),
- артилерійських систем – 6 713 (+7),
- реактивних систем залпового вогню – 808,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 544 (+1),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17),
- крилатих ракет ‒ 1 530,
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 125 (+12),
- спеціальної техніки ‒ 961 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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