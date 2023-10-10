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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 10.10.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулось 39 бойових зіткнень.

Про це вранці 10 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 10.10.2023

Карта бойових дій в Україні

Фото: ISW

Втрати РФ на 10 жовтня 2023

  • особового складу ‒ близько 283 080 (+450),
  • танків ‒ 4 829 (+6),
  • бойових броньованих машин ‒ 9 129 (+3),
  • артилерійських систем – 6 713 (+7),
  • реактивних систем залпового вогню – 808,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 544 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17),
  • крилатих ракет ‒ 1 530,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 125 (+12),
  • спеціальної техніки ‒ 961 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
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