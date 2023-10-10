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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Конкуренція за зброю між Україною та Ізраїлем: чого чекати від подій на Близькому Сході

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Формат бойових дій на Близькому Сході ще незрозумілий, проте можлива конкурентність за дефіцитні військові ресурси між Україною та Ізраїлем може виявитися значно вищою, аніж можна уявити.

Експерт Defense Express Іван Киричевський у перших висновках щодо подій в Ізраїлі розставив акценти у важливому саме для України контексті.

– Занадто рано робити тверді висновки, чи вплине нова війна на Близькому Сході на реальні обсяги постачання зброї та інших військових матеріалів для України, оскільки поки що неясний реальний формат бойових дій, у які найближчим часом може втягнутися ЦАХАЛ, – зауважив він.

За його словами, йдеться не тільки про дефіцитні 155-міліметрові снаряди та ще більш дефіцитні – 203 мм, а також керовані авіабомби JDAM, котрі використовує ЦАХАЛ.

Зараз дивляться

Киричевський вказав на нестачу ракет до ППО оборони Ізраїлю – ЗРК Patriot і FIM-92 Stinger.

– Не кажучи уже про те, що виробництво додаткових ракет до Залізного купола відбуватиметься із дуже широким залученням американських підрядників, що явно не прискорюватиме виробництво відповідних систем ППО для нас, – пояснив експерт.

У Ізраїля є свої танки, але це не означає, що їм не потрібні будуть комплектовання до бронетраспортерів M113 та стволи до САУ M109, яких Україні також треба дуже багато, а коли конфлікт стає затяжним, то, як зауважив Киричевський, збільшується і зношення авіації.

– І тут особливо специфічним стає той факт, що ядро ВПС Ізраїлю становлять саме F-16 – орієнтовно 200 одиниць. І це тоді як ми, м’яко кажучи, не нові літаки цього типу отримаємо, – підсумував він.

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