Нічна атака дронів та вибухи в Херсоні: головні події ночі 10 жовтня

До 01:00 ночі 10 жовтня росіяни атакували південні області України ударними безпілотниками.

Ворожі дрони рушили з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської та Миколаївської областей після 22:00.

Після цього в Повітряних силах ЗСУ ще тричі повідомляли про виліт нових груп БпЛА.

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Уранці 10 жовтня вибухи почули люди в Херсоні.

Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.

Робота ППО в Миколаївській області

О 22:33 у Повітряних силах повідомили, що Шахеди попрямували в напрямку Коблевого.

Ще за пів години там закликали не виходити з укриттів жителів Миколаєва, оскільки працює протиповітряна оборона.

Загроза ударних БпЛА для Дніпропетровщини

За пів години до півночі безпілотники попрямували до Кривого Рогу.

Вибухи в Одесі

О 23:28 кілька груп Шахедів полетіли до Одеси, Южного, Коблевого та Затоки.

А вже за 10 хвилин звуки вибухів почули люди в Одесі.

Вибухи в Херсоні

Орієнтовно о 06:48 10 жовтня вибухи без оголошення повітряної тривоги прогриміли в Херсоні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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