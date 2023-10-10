Нічна атака дронів та вибухи в Херсоні: головні події ночі 10 жовтня
До 01:00 ночі 10 жовтня росіяни атакували південні області України ударними безпілотниками.
Ворожі дрони рушили з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської та Миколаївської областей після 22:00.
Після цього в Повітряних силах ЗСУ ще тричі повідомляли про виліт нових груп БпЛА.
Уранці 10 жовтня вибухи почули люди в Херсоні.
Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.
Робота ППО в Миколаївській області
О 22:33 у Повітряних силах повідомили, що Шахеди попрямували в напрямку Коблевого.
Ще за пів години там закликали не виходити з укриттів жителів Миколаєва, оскільки працює протиповітряна оборона.
Загроза ударних БпЛА для Дніпропетровщини
За пів години до півночі безпілотники попрямували до Кривого Рогу.
Вибухи в Одесі
О 23:28 кілька груп Шахедів полетіли до Одеси, Южного, Коблевого та Затоки.
А вже за 10 хвилин звуки вибухів почули люди в Одесі.
Вибухи в Херсоні
Орієнтовно о 06:48 10 жовтня вибухи без оголошення повітряної тривоги прогриміли в Херсоні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко