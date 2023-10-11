Нові удари по Ізраїлю та посилення ППО України від Німеччини: головні новини 10 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 10 жовтня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.

● Між Естонією та Фінляндією було пошкоджено газопровід Balticconnector.

За попередньою оцінкою, “пошкодження не могло статися в результаті нормального використання або коливань тиску. Цілком імовірно, що пошкодження є результатом зовнішньої діяльності. Фінська влада розпочала розслідування”, сказав прем’єр-міністр Фінляндії.

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Разом з тим, низка фінських ЗМІ з посиланням на джерела в уряді повідомили, що серед підозрюваних сторін, які можуть бути причетні до пошкодження газопроводу, фігурує Росія.

● Міністерство оборони Німеччини оголосило, що готує новий пакет військової допомоги для України на суму близько €1 млрд. У так званий зимовий пакет допомоги увійдуть ЗРК Patriot, IRIS-T, а також три зенітні самохідні установки Gepard.

Це, на думку Берліна, має допомогти Україні у боротьбі з масованими атаками РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Окремо в Міноборони ФРН оголосили, що до кінця року Німеччиною будуть підготовлені близько 10 тис. військовослужбовців ЗСУ.

● Про посилення протиповітряної оборони оголосив і президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів з колегою з Румунії Клаусом Йоганнісом. За словами Зеленського, було ухвалено “надзвичайно важливе рішення” про підготовку українських пілотів на F-16, а також Україна отримає хороші новини щодо артилерії та ППО.

Український лідер додав, що в Румунії добре знають, яку жахливу загрозу для життя несуть російські ракети та ударні дрони, зокрема іранські безпілотники, якими РФ атакує Одеську область та населені пункти поблизу румунського кордону.

● У Харківській області ідентифікували тіла вже 53 людей, які загинули внаслідок ракетного удару по селу Гроза.

Таким чином, як повідомив заступник глави ГУ Нацполіції Харківщини, кількість загиблих зросла і в майбутньому може лише збільшитись, оскільки ще є неідентифіковані частини тіла та п’ять заяв про безвісти зниклих.

● Тим часом війна між Палестиною та Ізраїлем не вщухає. Так, бойовики ХАМАС повідомили, що завдали нового масованого ракетного удару по Ізраїлю, коли ж в Єрусалимі оголосили, що Ізраїль переходить у повний наступ, а територія сектора Гази ніколи не повернеться до того, якою була раніше.

Разом з тим, загальна кількість жертв загострення війни лише на території Ізраїлю складала понад 1 тис. осіб, заявила ізраїльська сторона.

Зокрема, в українському МЗС заявили, що в Ізраїлі знайшли ще сімох зниклих українців, а також перевіряється загибель трьох.

● У Центрі національного спротиву, посилаючись на дані білоруського підпілля, заявили, що між російськими та білоруськими спецслужбами існує домовленість щодо теракту на нафтобазі у Білорусі, щоб у майбутньому звинуватити у цьому Україну.

Йдеться про нафтобазу Брестоблнефтепродукт поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області. Ця нафтобаза знаходиться лише за 2 км від кордону з Польшею.

За даними місцевих партизанів, йдеться про скидання вибухівки з БпЛА. Вони кажуть, що вагнерівці проводили аеророзвідку ймовірних об’єктів для провокації у серпні цього року.

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