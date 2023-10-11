Новий виклик для Заходу: Клімкін пояснив, як війна в Ізраїлі вплине на підтримку України

Чергове загострення війни між Палестиною та Ізраїлем може мобілізувати країни Заходу для того, щоб збільшити військову підтримку, яка, зокрема, буде посилена і для України.

Про це у коментарі журналістці Фактів ICTV Оксані Михайловій розповів колишній очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, в будь-якій ситуації для України є як плюси, так і мінуси.

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– Є як позитивні, так і негативні речі. І ми завжди складаємо з них баланс. Але сказати, що щось для нас однозначно в одну сторону чи іншу, то так воно не працює, – сказав він.

Ексглава МЗС каже, що його колеги у Вашингтоні запевняють, що Сполучені Штати в змозі наразі підтримувати як Україну у протистоянні Росії, так і Ізраїль у протистоянні ХАМАС.

– З іншого боку, можливо, це потрібно об’єднати в один пакет для (президента США Джо, – Ред.) Байдена, який проголосив суперництво демократій проти автократій. Виграти кожну війну важливо, оскільки якщо ти одну з війн програв, то це означатиме, що ти опосередковано програв усі. Я буду тут дуже відвертим, – сказав він.

По-третє, країнам Заходу доведеться визначати, скільки і якої зброї надавати Україні чи Ізраїлю.

– Але на перспективу, то це навіть позитивно, оскільки це новий виклик для Заходу. Там дуже складно розганяється виробництво озброєнь. Частково це політика. Дуже складно продати людям, що економіку потрібно переводити на воєнні рейки, – пояснив він.

Павло Клімкін каже, що також важливим є те, що владі США доведеться пояснювати американцям, що менше грошей буде виділено на боротьбу зі злочинністю та боротьбу з міграцією у Штатах.

Водночас в Європі, додає Клімкін, кажуть про те, що якщо виробництво європейських збройних та оборонних заводів почне працювати на повну, то в Москві на це можуть відреагувати як на перегони озброєнь.

– Це насправді своєрідна політична шизофренія, але все одно виробництво зброї збільшується. Збільшується суттєво, а не так, як би нам хотілося. Те, що відбувається навколо Ізраїлю, це здатне підштовхнути наших союзників до того, щоб вони зрозуміли, що є Україна та Ізраїль. Може виникнути ще щось на Далекому Сході. Ми, звичайно, цього не хочемо. Але ніхто від цього не застрахований, – каже дипломат.

Клімкін додає, що для країн Заходу це означає необхідність мати здатність вести тривалі бойові дії на одночасно декількох майданчиках.

– У світі глобалізація безпеки, як і, на жаль, глобалізація небезпеки. Ми маємо бути до всього готовими, але і Захід має зрозуміти, що час, навіть політкоректно, але підіймати ставки, – сказав він.

Напередодні телеканал NBC повідомляв, що в Адміністрації президента США та американському Конгресі обговорюють можливість об’єднати в один запит допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.

Це, ймовірно, допоможе досягти консенсусу між республіканцями та демократами в обох палатах парламенту США.

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