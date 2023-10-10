Стратегічно потреби України не змінилися: якого озброєння ми очікуємо від партнерів на Рамштайні-16

У вівторок, 10 жовтня, у Брюсселі відбудеться 16-те засідання Рамштайну — контактної групи з питань оборони України (Рамштайн). У Пентагоні анонсували приїзд очільника Міноборони США Ллойда Остіна та голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльза Брауна.

Факти ICTV розпитали військового експерта, полковника запасу Петра Черника про те, чого Україна потребує на фронті найбільше, та якої зброї нам очікувати від партнерів.

За словами Петра Черника, потреби України стратегічно не змінилися і найближчим часом не зміняться — це артилерія та зенітно-ракетні комплекси. Але варто розуміти, що головна частина Рамштайну буде закритою, тож про домовленості ніхто не буде повідомляти.

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Україні запропонують все те, що вже надавали раніше – навряд чи буде щось нове.

При цьому Петро Черник зауважує, що за півтора року Україна отримала від союзників понад 6,5 тис. одиниць бронетехніки.

— Це неймовірне явище взагалі в історії. Радянський Союз за Другу світову війну за лендлізом отримав більше ніж 12 тис. одиниць. А ми половину від того, що свого часу отримав Радянський Союз. Тож варто розуміти, які були масштаби тієї війни, і які масштаби цієї війни, — наголосив військовий.

За його словами, щодо номенклатури – ми унікальна країна, адже ніде немає такої кількості найрізноманітніших бронезасобів, які є в Україні. Узяти хоча б танки: ЗСУ в боях використовують американські танки Abrams, німецькі Leopard 2, британські Challenger 2.

Така ж ситуація і з бойовими машинами піхоти, бронетранспортерами, бронеавтомобілями. Якщо лише узяти назви цієї техніки, то це понад два десятки.

Петро Черник упевнений, що партнери будуть і надалі надавати нам важку техніку: Усі військові заводи запрацювали.

Єдине, що поки Україні не дали — це далекобійні ракети.

— Все, що можна було дати, від штурмової американської гвинтівки AR-15, від німецького кулемета MG-3 і до винищувачів F-16 — нам дали. Немає такої категорії й зброї, яку нам ще не передали. Ну хіба що підводні човни та ескадрені міноносці, але їх ніхто не дасть, — заявив військовий експерт.

Нагадаємо, що попереднє засідання у форматі Рамштайн відбулося 19 вересня. Тоді потреби України були ті самі — артилерійські боєприпаси великого калібру, бронетехніка та ракети для протиповітряної оборони. До речі, 15-й Рамштайн був першим для нового міністра оборони України Рустема Умєрова.

Темою 14-го Рамштайну також були системи протиповітряної оборони, боєприпаси та постачання бронетехніки.

Нагадаємо, що міністр Ллойд Остін сформував міжнародну групу з питань оборони України у квітні 2022 року.

Джерело: Пентагон

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