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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою

У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки викрили двох агенток ФСБ у Запоріжжі. Зловмисниці розвідували бойові позиції системи протиповітряної оборони та передавали агресору дані українських захисників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, одна із фігуранток намагалася виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області. Також вона “зливала” до ФСБ прізвища й номери телефонів своїх родичів – бійців ЗСУ та їхніх бойових побратимів.

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– Крім цього, під час “дружніх розмов” російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли, – розповіли правоохоронці.

Інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість і фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ.

У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
СБУ
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
СБУ
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
СБУ
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
СБУ
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
СБУ
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
СБУ
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
СБУ
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
СБУ
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою
У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою

За кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до 6 тисяч у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, ворожими поплічницями виявились дві жительки Запоріжжя, яких влітку цього року дистанційно завербував представник ФСБ.

У поле зору російської спецслужби вони потрапили через підписку на російські Телеграм-боти, які збирають розвіддані про ЗСУ.

Жінкам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення

Раніше СБУ нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало жителів прикордоння України та “вибивало” з людей гроші.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Запоріжжя, СБУ
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