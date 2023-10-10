У Запоріжжі затримали агенток РФ, які розвідували позиції ЗСУ та розпитували про тактику бою

Працівники Служби безпеки викрили двох агенток ФСБ у Запоріжжі. Зловмисниці розвідували бойові позиції системи протиповітряної оборони та передавали агресору дані українських захисників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, одна із фігуранток намагалася виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області. Також вона “зливала” до ФСБ прізвища й номери телефонів своїх родичів – бійців ЗСУ та їхніх бойових побратимів.

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– Крім цього, під час “дружніх розмов” російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли, – розповіли правоохоронці.

Інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість і фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ.

За кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до 6 тисяч у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, ворожими поплічницями виявились дві жительки Запоріжжя, яких влітку цього року дистанційно завербував представник ФСБ.

У поле зору російської спецслужби вони потрапили через підписку на російські Телеграм-боти, які збирають розвіддані про ЗСУ.

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Джерело : СБУ

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