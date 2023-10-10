ЗМІ повідомили, що Зеленський не виступить у парламенті Румунії через “проросійських депутатів”, президент відповів

Виступ президента України Володимира Зеленського у парламенті Румунії скасували через “депутатів з проросійськими симпатіями”, повідомила румунська служба Радіо Свобода.

Зазначено, що о 17:00 планувалася промова Зеленського у парламенті, але пресслужба Палати депутатів повідомила, що “спільне засідання Палати депутатів і Сенату у зв’язку зі зверненням президента України скасовано”. Причину такого рішення не пояснили.

Журналісти припустили, що таке рішення могли ухвалити через можливі спроби зірвати промову з боку депутатів “із проросійськими симпатіями”.

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Водночас на пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом Зеленський заявив, що не планував виступати у парламенті.

– Я приїхав у Румунію, щоб подякувати, а також, щоб стратегічно поговорити з президентом Йоганнісом. Також на порядку денному зустріч з прем’єр-міністром та деякими парламентарями. Але з усією повагою, я не готував промови. Може, хтось і проти, але я не готовий, – сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста.

Він зазначив, що наступного разу з задоволенням виступить перед румунським парламентом.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Румунії та зустрівся зі своїм румунським колегою Клаусом Йоганнісом.

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