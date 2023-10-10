Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗМІ повідомили, що Зеленський не виступить у парламенті Румунії через “проросійських депутатів”, президент відповів

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Виступ президента України Володимира Зеленського у парламенті Румунії скасували через “депутатів з проросійськими симпатіями”, повідомила румунська служба Радіо Свобода.

Зазначено, що о 17:00 планувалася промова Зеленського у парламенті, але пресслужба Палати депутатів повідомила, що “спільне засідання Палати депутатів і Сенату у зв’язку зі зверненням президента України скасовано”. Причину такого рішення не пояснили.

Журналісти припустили, що таке рішення могли ухвалити через можливі спроби зірвати промову з боку депутатів “із проросійськими симпатіями”.

Зараз дивляться

Водночас на пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом Зеленський заявив, що не планував виступати у парламенті.

– Я приїхав у Румунію, щоб подякувати, а також, щоб стратегічно поговорити з президентом Йоганнісом. Також на порядку денному зустріч з прем’єр-міністром та деякими парламентарями. Але з усією повагою, я не готував промови. Може, хтось і проти, але я не готовий, – сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста.

Він зазначив, що наступного разу з задоволенням виступить перед румунським парламентом.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Румунії та зустрівся зі своїм румунським колегою Клаусом Йоганнісом.

Читайте також
Румунія дозволить імпорт зерна з України лише за ліцензіями
зерно

Володимир Зеленський, Румунія, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО: Зеленський після переговорів в Румунії
Зеленський і Йоханніс
Росія є однією з тих, хто стоїть за атаками ХАМАС – Зеленський
Володимир Зеленський
Вступ України в ЄС: Румунія обіцяє підтримати старт переговорів до кінця 2023
Зеленський і Йоганніс
Румунія надаватиме Україні військову допомогу до повної перемоги – Йоханніс
Клаус Йоганніс
Три країни НАТО створять мінно-тральні сили для знешкодження мін у Чорному морі – ЗМІ
Морська міна

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
Їм промили мізки кремлівською пропагандою: шокуючі зізнання полонених РФ
ЗМІ повідомили, що Зеленський не виступить у парламенті Румунії через “проросійських депутатів”, президент відповів
Новий ОЧІЛЬНИК ТРО | Удари по Херсону | Новини Факти ICTV за 10.10.2023
ЗМІ повідомили, що Зеленський не виступить у парламенті Румунії через “проросійських депутатів”, президент відповів
ШАХЕДИ над УКРАЇНОЮ | Бізнесмена-спонсора “ДНР” ЗАТРИМАЛИ | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
ЗМІ повідомили, що Зеленський не виступить у парламенті Румунії через “проросійських депутатів”, президент відповів
СТАРТ опалювального сезону в Києві | ОБВАЛ російського рубля | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
ЗМІ повідомили, що Зеленський не виступить у парламенті Румунії через “проросійських депутатів”, президент відповів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь