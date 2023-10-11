Куди завітає “бавовна”. ГУР України розкрило свої цілі на території РФ
Спецоперації Головного управління розвідки Міноборони щодо російського військово-промислового комплексу Росії передусім спрямовані на ураження критично важливих підприємств для країни-агресора підприємств.
Про це сказав представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв’ю Українській правді.
– Ми намагаємося вражати саме критичні елементи оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Деякі виробництва свого роду є унікальними, – сказав він.
Скібіцький зауважив, що в разі ураження об’єкта, на якому виготовляють певні комплектовання і роблять це тільки там, це дозволить зменшити швидкість виробництва озброєння, або й узагалі припинити виготовлення.
За його словами, ГУР має власну методику, за якою визначає найбільш критичні об’єкти російського ВПК та виводить їх із ладу. Для цього використовуються не лише безпілотники, а й “інші методи”.
1 жовтня було пошкоджено виробничу базу авіазаводу в Смоленську, в результаті чого було порушено темпи виробництва різних модифікацій ракети Х-59. Три з чотирьох БпЛА влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства.
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко