Куди завітає “бавовна”. ГУР України розкрило свої цілі на території РФ

Спецоперації Головного управління розвідки Міноборони щодо російського військово-промислового комплексу Росії передусім спрямовані на ураження критично важливих підприємств для країни-агресора підприємств.

Про це сказав представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв’ю Українській правді.

– Ми намагаємося вражати саме критичні елементи оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Деякі виробництва свого роду є унікальними, – сказав він.

Скібіцький зауважив, що в разі ураження об’єкта, на якому виготовляють певні комплектовання і роблять це тільки там, це дозволить зменшити швидкість виробництва озброєння, або й узагалі припинити виготовлення.

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За його словами, ГУР має власну методику, за якою визначає найбільш критичні об’єкти російського ВПК та виводить їх із ладу. Для цього використовуються не лише безпілотники, а й “інші методи”.

1 жовтня було пошкоджено виробничу базу авіазаводу в Смоленську, в результаті чого було порушено темпи виробництва різних модифікацій ракети Х-59. Три з чотирьох БпЛА влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства.

Джерело : Українська правда

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