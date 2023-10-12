Удари РФ по Нікополю, Рамштайн та евакуація українців з Ізраїлю: головні новини 11 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 11 жовтня 2023 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Ракетний удар по Нікополю: кількість жертв збільшилася до чотирьох

У Нікополі Дніпропетровської області стало відомо про чотирьох жертв внаслідок ракетного удару російських окупантів по навчальному закладу, повідомили в ОВА. Тіло ще однієї жінки дістали з-під руїн гімназії.

За даними військової адміністрації, пошкоджена будівля гімназії, інфраструктурний обʼєкт, продуктовий магазин, 50 житлових будинків, 18 господарських споруд, 17 сонячних панелей, автомобіль та дві лінії електропередачі.

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Окупанти ще декілька разів атакували Нікопольський район з артилерії та дронами-камікадзе. Росіяни гатили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. За інформацією ОВА, армія РФ здійснила близько трьох десятків пострілів та вдарила двома безпілотниками. У місті пошкоджений інфраструктурний об’єкт.

Засідання Рамштайн-16 та яку допомогу отримає Україна

США нададуть Україні новий пакет оборонної допомоги на суму $200 млн. Туди увійдуть ракети ПВРО AIM-9M, обладнання протидії БПЛА, боєприпаси для HIMARS, снаряди калібру 155 мм і 105 мм, високоточні авіаційні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, ПТРК АТ-4 та інше озброєння.

Данія поставить перші F-16 Україні навесні 2024 року, якщо буде дотримано виконання технічних умови, заявив міністр оборони Трольс Лунд Поульсен. За його словами, це залежатиме й від того, як триватиме навчання пілотів і фахівців для обслуговування літаків.

Велика Британія підписала контракти на виробництво для України нових антидронових зенітних систем MSI-DS Terrahawk Paladin і машин для подолання мінних полів. Під час Рамштайн домовилися і про виділення коштів для розмінування й обслуговування техніки.

Норвегія додатково виділить 200 млн норвезьких крон ($18,5 млн) на розмінування, а Фінляндія оголосила про надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму близько €95 млн.

Водночас Бельгія хоче допомогти у тренуванні пілотів на винищувачі F-16 та обслуговуванні літаків. Якщо все буде згідно з планом, тоді Україна може отримати ці винищувачі з 2025 року.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що за результатами засідання у форматі Рамштайн Україна отримала допомоги на $500 млн.

Війна в Ізраїлі: посольство України розпочало евакуацію громадян

Посольство України розпочало евакуацію своїх громадян через війну в Ізраїлі. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук стверджує, що проблема з евакуацією з країни дещо штучна, оскільки аеропорт Бен-Гуріон працює, проте суттєво збільшилася вартість квитків.

Він звернув увагу, що деякі іноземні компанії відмовилися літати, оскільки їм підвищили страхування. Але працюють всі ізраїльські авіаперевізники, тому можна виїхати з країни. Нині вартість квитків – до $1 тис.

Українська розвідка розкрила майбутні цілі на території РФ

Спецоперації української розвідки спрямовані проти російського військово-промислового комплексу на території РФ. Зокрема, ГУР Міністерства оборони планує удари по критично важливих підприємств для Кремля.

Представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що в разі атаки по унікальному об’єкту, на якому виготовляють певні комплектовання, зменшується швидкість або взагалі припиняється виробництво озброєння.

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