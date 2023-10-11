Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Війська РФ наступом в районі Авдіївки намагаються відтягнути ЗСУ від Роботиного – ISW

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська посилюють наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області, щоб відтягнути українські війська від Роботиного.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Росіяни активізували наступальні операції на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького і Бердичів та на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне – Опитне.

Зараз дивляться

Окупанти також атакували на південний захід від Оріхова на лінії П’ятихатки – Жереб’янки, російські військові блогери стверджували, що війська РФ просунулися на два кілометри в цьому районі.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що до трьох російських батальйонів провели атаку в напрямку Авдіївки, і в ISW бачили відеозаписи боїв у цьому районі, але на момент написання цього матеріалу в Інституті не спостерігали жодних підтверджень цих заяв про просування російських військ вперед.

Російські блогери здебільшого зображують операції в районі Авдіївки як значні наступальні зусилля, спрямовані на оточення українських військ та захоплення міста.

Аналітики вважають, що успішне оточення Авдіївки, однієї з найбільш укріплених ділянок лінії фронту в Донецькій області, скоріш за все, потребуватиме більше сил, ніж Росія наразі виділила для операції на ділянці Авдіївка-Донецьк.

– Окрім того, російські війська розгорнули вздовж цієї лінії фронту переважно нерегулярні сили, в першу чергу елементи 1-го армійського корпусу так званої “ДНР” та додаткові добровольчі формування, які значною мірою страждають від поганої та жорстокої культури командування і напруженості у відносинах з регулярними російськими частинами, – йдеться у звіті.

ISW не спостерігала нещодавнього розгортання російських військ на цій ділянці фронту. Російські війська також проводили наступальні операції з відносно мінімальними територіальними здобутками поблизу Авдіївки протягом останніх півтора року війни.

– Активізація російських наступальних операцій в районі Авдіївки та Жереб’янки збігається з іншими локальними наступальними операціями в Луганській області та східній частині Запорізької області, які, ймовірно, спрямовані на те, щоб перешкодити українському командуванню перекинути резерви на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області, – підсумовують аналітики.

Раніше речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Сили оборони України продовжують тримати рубежі – поблизу Авдіївки на Донеччині наші військові відбили усі атаки російських окупантів.

Читайте також
Карта бойових дій на 11.10.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті

Джерело: ISW
Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область, Запорізька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ активізувала наступ на Авдіївському напрямку, ЗСУ успішно відбили атаки ворога – Генштаб
укр Град
Карта бойових дій на 11.10.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Вибухи у Херсоні та збиття російського Су-25: головні події ночі 11 жовтня
Війська РФ наступом в районі Авдіївки намагаються відтягнути ЗСУ від Роботиного – ISW
Гучний ранок: у Херсоні пролунали вибухи
вибух дим
США здатні підтримати Ізраїль та не полишати Україну – Салліван
Джейк Салліван

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
Їм промили мізки кремлівською пропагандою: шокуючі зізнання полонених РФ
Війська РФ наступом в районі Авдіївки намагаються відтягнути ЗСУ від Роботиного – ISW
Новий ОЧІЛЬНИК ТРО | Удари по Херсону | Новини Факти ICTV за 10.10.2023
Війська РФ наступом в районі Авдіївки намагаються відтягнути ЗСУ від Роботиного – ISW
ШАХЕДИ над УКРАЇНОЮ | Бізнесмена-спонсора “ДНР” ЗАТРИМАЛИ | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Війська РФ наступом в районі Авдіївки намагаються відтягнути ЗСУ від Роботиного – ISW
СТАРТ опалювального сезону в Києві | ОБВАЛ російського рубля | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Війська РФ наступом в районі Авдіївки намагаються відтягнути ЗСУ від Роботиного – ISW
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь