Війська РФ наступом в районі Авдіївки намагаються відтягнути ЗСУ від Роботиного – ISW

Російські війська посилюють наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області, щоб відтягнути українські війська від Роботиного.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Росіяни активізували наступальні операції на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького і Бердичів та на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне – Опитне.

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Окупанти також атакували на південний захід від Оріхова на лінії П’ятихатки – Жереб’янки, російські військові блогери стверджували, що війська РФ просунулися на два кілометри в цьому районі.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що до трьох російських батальйонів провели атаку в напрямку Авдіївки, і в ISW бачили відеозаписи боїв у цьому районі, але на момент написання цього матеріалу в Інституті не спостерігали жодних підтверджень цих заяв про просування російських військ вперед.

Російські блогери здебільшого зображують операції в районі Авдіївки як значні наступальні зусилля, спрямовані на оточення українських військ та захоплення міста.

Аналітики вважають, що успішне оточення Авдіївки, однієї з найбільш укріплених ділянок лінії фронту в Донецькій області, скоріш за все, потребуватиме більше сил, ніж Росія наразі виділила для операції на ділянці Авдіївка-Донецьк.

– Окрім того, російські війська розгорнули вздовж цієї лінії фронту переважно нерегулярні сили, в першу чергу елементи 1-го армійського корпусу так званої “ДНР” та додаткові добровольчі формування, які значною мірою страждають від поганої та жорстокої культури командування і напруженості у відносинах з регулярними російськими частинами, – йдеться у звіті.

ISW не спостерігала нещодавнього розгортання російських військ на цій ділянці фронту. Російські війська також проводили наступальні операції з відносно мінімальними територіальними здобутками поблизу Авдіївки протягом останніх півтора року війни.

– Активізація російських наступальних операцій в районі Авдіївки та Жереб’янки збігається з іншими локальними наступальними операціями в Луганській області та східній частині Запорізької області, які, ймовірно, спрямовані на те, щоб перешкодити українському командуванню перекинути резерви на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області, – підсумовують аналітики.

Раніше речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Сили оборони України продовжують тримати рубежі – поблизу Авдіївки на Донеччині наші військові відбили усі атаки російських окупантів.

Джерело : ISW

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