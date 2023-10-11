З доходів від заморожених активів РФ. Бельгія створить фонд допомоги Україні на €1,7 млрд
Бельгія створить фонд розміром у 1,7 млрд євро з податків від утримання на території країни заморожених активів РФ.
Про це повідомив премєр-міністр Бельгії Александр де Кроо.
За його словами, джерело фонду – мільярди російських активів, заморожених у Бельгії.
– Ми маємо оподаткування на доходи з тих заморожених російських активів. Минулого року нам стало очевидно, що податки із прибутків на ці активи повинні бути на 100% спрямовані на допомогу Україні. Ми так зробили минулого року і зробимо цього, – заявив прем’єр.
Він зазначив, що кошти буде використано на військове обладнання, гуманітарну підтримку, Європейський фонд миру та макроекономічну допомогу.
Раніше міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер повідомила, що її країна зможе надати Україні кілька винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.
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