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Зеленський розповів, чи балотуватиметься на другий термін

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін, якщо війна РФ проти України продовжиться.

Про це він сказав в інтерв’ю Digi24.

– Якщо війна триватиме — так, якщо війна закінчиться — ні. Я не можу втекти під час війни, – сказав Зеленський.

Президент вважає, що війна перебуває на завершальному періоді. Водночас назвати дату її закінчення наразі не можна.

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– Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю коли, але я теж не можу вам цього сказати, – зазначив він.

На думку Зеленського, першим періодом війни була окупація, потім зупинка наступу РФ і перехоплення ініціативи українськими захисниками.

– У нас багато страхів, грошей, зброї, але ми в останній частині, найважчій, – наголосив лідер держави.

Раніше Зеленський відповів, чи вплине війна в Ізраїлі на підтримку України.

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