Зеленський розповів, чи балотуватиметься на другий термін
Президент України Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін, якщо війна РФ проти України продовжиться.
Про це він сказав в інтерв’ю Digi24.
– Якщо війна триватиме — так, якщо війна закінчиться — ні. Я не можу втекти під час війни, – сказав Зеленський.
Президент вважає, що війна перебуває на завершальному періоді. Водночас назвати дату її закінчення наразі не можна.
– Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю коли, але я теж не можу вам цього сказати, – зазначив він.
На думку Зеленського, першим періодом війни була окупація, потім зупинка наступу РФ і перехоплення ініціативи українськими захисниками.
– У нас багато страхів, грошей, зброї, але ми в останній частині, найважчій, – наголосив лідер держави.
Раніше Зеленський відповів, чи вплине війна в Ізраїлі на підтримку України.
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко